ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏８３、伊８２ｂｐと逆転状態が継続
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:14時点）（%）
ドイツ　　　　2.648
フランス　　　3.474（+83）
イタリア　　　3.471（+82）
スペイン　　　3.237（+59）
オランダ　　　2.817（+17）
ギリシャ　　　3.324（+68）
ポルトガル　　　3.079（+43）
ベルギー　　　3.207（+56）
オーストリア　2.974（+33）
アイルランド　2.88（+23）
フィンランド　3.031（+38）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）