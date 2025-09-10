ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏８３、伊８２ｂｐと逆転状態が継続
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:14時点）（%）
ドイツ 2.648
フランス 3.474（+83）
イタリア 3.471（+82）
スペイン 3.237（+59）
オランダ 2.817（+17）
ギリシャ 3.324（+68）
ポルトガル 3.079（+43）
ベルギー 3.207（+56）
オーストリア 2.974（+33）
アイルランド 2.88（+23）
フィンランド 3.031（+38）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
