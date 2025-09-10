■全国の11日（木）の天気

秋雨前線が西日本から東日本付近に停滞する見込みです。九州から関東で断続的に雨が降り、北陸や東北も午前を中心に雨が降るでしょう。また、北海道も道北を中心に一時的に雨が降りそうです。広く大気の状態が不安定になるため、雷を伴って激しい雨が降り、局地的には非常に激しく降る所もありそうです。

夕方までの予想雨量は九州南部で150ミリ、関東甲信で120ミリ、近畿、北陸で100ミリ、東北と北海道で80ミリとなっています。短時間で大雨となる恐れもあり、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水・氾濫に警戒が必要です。東北では午後は天気が回復し、晴れ間が出るでしょう。

最低気温は、関東から沖縄で25℃から27℃くらいでしょう。北海道や東北北部は20℃以下の所が多そうです。最高気温は、関東から沖縄で30℃から33℃くらいで、猛暑日の所はなさそうです。北陸や北日本は28℃前後でしょう。

【予想最低気温（前日差）】

札幌 19℃（±0 8月中旬）

仙台 21℃（-1 8月下旬）

新潟 23℃（±0 8月中旬）

東京都心 26℃（±0 熱帯夜）

名古屋 26℃（-1 熱帯夜）

大阪 27℃（±0 熱帯夜）

広島 25℃（±0 熱帯夜）

高知 25℃（±0 熱帯夜）

福岡 25℃（±0 熱帯夜）

鹿児島 26℃（+1 熱帯夜）

那覇 27℃（±0 熱帯夜）

【予想最高気温（前日差）】

札幌 27℃（±0 真夏並み）

仙台 26℃（-1 9月上旬）

新潟 28℃（-1 9月上旬）

東京都心 32℃（±0 真夏並み）

名古屋 33℃（-2 8月下旬）

大阪 31℃（-4 9月上旬）

広島 31℃（+3 9月上旬）

高知 30℃（-1 平年並み）

福岡 32℃（+2 8月下旬）

鹿児島 32℃（+3 8月下旬）

那覇 32℃（-1 真夏並み）

■全国の週間予報

12日も関東付近は雲が多く、雨の降る所がありそうです。西日本や北日本は晴れ間の出る所が多そうです。13日は低気圧が近づくため、北海道や東北北部で雨が降り出し、14日は北日本や日本海側を中心に広く雨が降るでしょう。北日本から北陸は大雨となり、北日本では風が強まって大荒れとなる恐れがあります。今後の情報にご注意ください。15日から16日も九州から東北にかけての日本海側を中心に、雨の降る所が多いでしょう。13日にかけて極端な暑さはなさそうですが、14日から16日頃は近畿から関東で猛暑日となる所がありそうです。