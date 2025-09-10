【大雨警報】福島県・北塩原村、磐梯町、猪苗代町に発表 10日18:38時点
気象台は、午後6時38分に、大雨警報（土砂災害）を北塩原村、磐梯町、猪苗代町に発表しました。
会津では、10日夜遅くまで土砂災害や河川の増水に、10日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■会津若松市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
10日夜のはじめ頃に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
10日夜遅くにかけて警戒
■北塩原村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒
□大雨警報【発表】
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■猪苗代町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■会津坂下町
□大雨警報
・浸水
10日夜のはじめ頃に警戒
3時間最大雨量 70mm
■会津美里町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
10日夜のはじめ頃に警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報
10日夜遅くにかけて警戒