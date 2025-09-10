【洪水警報】群馬県・片品村に発表 10日18:36時点
気象台は、午後6時36分に、洪水警報を片品村に発表しました。
北部では、10日夜遅くまで土砂災害や河川の増水に、10日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■沼田市
□大雨警報
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
10日夜のはじめ頃に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
10日夜遅くにかけて警戒
■高山村
□大雨警報
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒
10日夜遅くにかけて警戒
■片品村
□大雨警報
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒
□洪水警報【発表】
10日夜遅くにかけて警戒
■川場村
□大雨警報
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
10日夜遅くにかけて警戒
■昭和村
□大雨警報
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
■みなかみ町
□大雨警報
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
10日夜遅くにかけて警戒