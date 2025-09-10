Wリーグが2025－26シーズン公式ビジュアルと新コピー「UPDRAFT」を発表

大樹生命Wリーグは9月10日、2025－26シーズンの公式ビジュアルを公開し、キャッチコピーに「UPDRAFT―乗れ、新たな風に。」を採用した。開幕は10月18日を予定している。

今シーズンは大きな変革の年となる。新チームとして「SMBC TOKYO SOLUA」が参入し、リーグは全15チーム体制で新たな歴史を刻む。さらに、外国籍選手登録規定の見直しも実施され、試合の戦術やプレースタイルに幅が広がることが期待される。リーグはこうした変化を「上昇気流＝Updraft」として表現し、選手たちがその風を捉え世界へと羽ばたいていく姿をイメージした。

公式ビジュアルには、各チームを代表する15名の選手が登場する。富士通レッドウェーブの町田瑠唯、デンソーアイリスの赤穂ひまわり、シャンソン化粧品シャンソンVマジックの佐藤由璃果、ENEOSサンフラワーズの宮崎早織、トヨタ自動車アンテロープスの山本麻衣、トヨタ紡織サンシャインラビッツの東藤なな子、アイシンウィングスの野口さくら、東京羽田ヴィッキーズの千葉歩、日立ハイテククーガーズの舘山萌菜、三菱電機コアラーズの澤知央、山梨クィーンビーズの片山菜々、新潟アルビレックスBBラビッツの柳瀬柚奈、レステージ・インターナショナルアランマーレの髙橋悠佳、姫路イーグレッツの御子柴百香、そしてSMBC TOKYO SOLUAの吉田眞子が起用されている。

公式ビジュアルはリーグ公式サイトや各種媒体を通じて展開され、シーズン開幕に向けた機運を高めていく。

