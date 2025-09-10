U-17W杯へ、「ラストチャンス」。U-17日本代表の10番MF西岡健斗(磐田U-18)は世界相手にやれることを示す
「責任のある番号だと思っているんで、背中で引っ張っていきたいなと思います。ワールドカップに向けて、そのメンバーに入れるように、ちょっとでも結果を残して行きたい」。「第27回国際ユースサッカーin新潟」(9月11日〜15日)でU-17日本代表の10番を背負うMFはチームを引っ張り、結果を残すことを誓った。
MF西岡健斗(磐田U-18)はU-16日本代表歴も持つボランチ。ボールを持った際のプレーに自信を持つコントロールタワーは当時、同世代のMFの中でも「やれるな」という感覚を持っていたという。
だが、「オフ・ザ・ボールや球際、プレスバックのところが足りていなかった」ことが課題に。年代別日本代表から遠ざかり、MF神田泰斗(RB大宮U18)やMF野口蓮斗(広島ユース)らライバルたちの活躍を見る側になっていた。
それでも、「動画とかで見たりして結構いい刺激もらってます」という西岡は、課題を改善しながら磐田U-18で公式戦先発を続け、今回、1年3か月ぶりに代表入り。目標は11月のU-17ワールドカップメンバーに食い込み、今大会不在のライバルたちと同じピッチに立つことだ。
「実質、大会とかもうこれが最後なんで、ラストチャンス」と自覚。「国際ユースサッカーin新潟」でのアピールへ向け、10番はトレーニングから周囲に伝わるほどの意欲を持って取り組んでいるようだ。
「結構、センターバックとかもコミュニケーションをよく取っているんで、ビルドアップとか結構やりやすくなってきている。あとは試合やるだけだなと思っています。持っている時のプレーを自分は得意としているんで、そういったところで違いを見せたい。点が取れるボランチっていうのは1個の目標なんで、目に見える結果っていうのも残していきたいと思っています」
世界で戦える自信は、ある。「自分だったらやれるっていう自信もありますし、まずはそういうところに選ばれるっていうのは1個大事なので」。10番の期待に応え、ゲームメイクに加えてゴールという結果も残すこと。ウェールズやオーストラリア相手でもやれることを示して、大会を終える。
(取材・文 吉田太郎)
