日本代表、11月のキリンチャレンジカップのキックオフ時間決定
日本サッカー協会(JFA)は10日、日本代表が臨む「キリンチャレンジカップ2025」のキックオフ時間が決定したことを発表した。
同試合は11月18日(火)に国立競技場で開催され、キックオフは19時15分の予定。対戦国は現時点で未定となっており、決定次第告知するという。
なお、チケットについては、9月13日(土)10時から一般販売(先着制/ダイナミックプライシング)が開始となる。
