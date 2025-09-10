鈴木唯人、決定機導いたパスカットは「フライブルクで守備の細かいところを求められているので」
[9.9 国際親善試合 日本 0-2 アメリカ コロンバス]
約10分間の出場に終わったメキシコ戦(△0-0)を経て、アメリカ戦では左シャドーで先発のチャンスを掴んだ日本代表MF鈴木唯人(フライブルク)だったが、62分間のプレーで大きな爪痕を残すことはできなかった。
主力が数多く名を連ねたアメリカ代表に対し、この日の日本はメキシコ戦に出場しなかったサブ組中心のメンバー編成。序盤は一進一退の攻防を繰り広げ、6月のオーストラリア戦(●0-1)以来の先発となった鈴木も「感覚的にもプレスも比較的行けていたし、チームを見ても個人的に見ても入りは良かった」と手応えを感じていた。
だが、前半30分にショートカウンターから失点を喫すると、その後はアメリカに主導権が渡った。「自分たちもちょっと消極的になって、ボールを思い切って前につなげていないシーンが多かった。もっと僕自身が引き出さないといけない部分が多かったけど、失点後は後ろ向きのシーンが多かった」。実際に左サイドの低めでボールをつなぐ際も、鈴木への縦のパスコースが消えている場面が多かった。
その中でも前半35分、鈴木がDFクリス・リチャーズからのパスをカットし、斜めのラストパスでMF伊東純也の決定機を演出する場面もあった。
鈴木はこの場面のパスカットについて「まず大前提としてフライブルクで守備の細かいところを求められているので、それが出たと思う」と新天地の取り組みに要因を見出し、「CBが何回も中につけていく場面があったので、あそこは先読みせずに立って、カットできる場面があると思っていた」と指摘。「奪った後はチャンスになるとみんなで話していたので、ゴールになれば良かったけど……という感じ」と一定の手応えをにじませた。
(取材・文 竹内達也)
