「一番尖っていきます」八戸が18歳MF田中翼冴の来季加入内定を発表
ヴァンラーレ八戸は10日、Soltilo Chiba FC U18に所属するMF田中翼冴(18)の来季加入が内定したと発表した。
田中はクラブ公式サイトを通じ、「Jリーガーとして、このクラブで自分の最初のキャリアをスタートできることを大変嬉しく思います」とコメント。「最年少としてチームに加わりますが、若さを言い訳にせず結果で示し、一番尖っていきます」と意気込みを語った。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●MF田中翼冴
(たなか・つばさ)
■生年月日
2007年7月18日(18歳)
■出身地
埼玉県
■身長/体重
170cm/68kg
■コメント
「来季からヴァンラーレ八戸に加入することになりました、田中翼冴です。
Jリーガーとして、このクラブで自分の最初のキャリアをスタートできることを大変嬉しく思います。
最年少としてチームに加わりますが、若さを言い訳にせず結果で示し、一番尖っていきます。
ファン・サポーターの皆さん、応援よろしくお願いします。」
田中はクラブ公式サイトを通じ、「Jリーガーとして、このクラブで自分の最初のキャリアをスタートできることを大変嬉しく思います」とコメント。「最年少としてチームに加わりますが、若さを言い訳にせず結果で示し、一番尖っていきます」と意気込みを語った。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
(たなか・つばさ)
■生年月日
2007年7月18日(18歳)
■出身地
埼玉県
■身長/体重
170cm/68kg
■コメント
「来季からヴァンラーレ八戸に加入することになりました、田中翼冴です。
Jリーガーとして、このクラブで自分の最初のキャリアをスタートできることを大変嬉しく思います。
最年少としてチームに加わりますが、若さを言い訳にせず結果で示し、一番尖っていきます。
ファン・サポーターの皆さん、応援よろしくお願いします。」
田中翼冴(Soltilo Chiba FC U18)2026シーズン新加入のお知らせhttps://t.co/ItXrmvh4H7#ヴァンラーレ八戸 pic.twitter.com/l3XgeSWJgN— ヴァンラーレ八戸【公式】 (@vanraure) September 10, 2025