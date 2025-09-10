　ヴァンラーレ八戸は10日、Soltilo Chiba FC U18に所属するMF田中翼冴(18)の来季加入が内定したと発表した。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文

●MF田中翼冴
(たなか・つばさ)
■生年月日
2007年7月18日(18歳)
■出身地
埼玉県
■身長/体重
170cm/68kg
■コメント
「来季からヴァンラーレ八戸に加入することになりました、田中翼冴です。
Jリーガーとして、このクラブで自分の最初のキャリアをスタートできることを大変嬉しく思います。
最年少としてチームに加わりますが、若さを言い訳にせず結果で示し、一番尖っていきます。
ファン・サポーターの皆さん、応援よろしくお願いします。」