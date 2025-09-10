昨夜、川西町で男が女性から現金５００円を奪って逃げた強盗事件で、警察はきょう午後、逃走していた６０代の男を緊急逮捕しました。

男は容疑を認めているということです。

強盗の容疑で緊急逮捕されたのは川西町に住む無職の６０代の男です。

男はきのう午後９時４０分ごろ、川西町上小松のコインランドリーの駐車場で５７歳の女性から現金５００円を奪い逃走した疑いがもたれています。

警察によりますと当時、男は女性が乗った状態で駐車していた車の運転席側の窓ガラスをたたきドアを開けたということです。

そして、カッターナイフのようなものを突きつけて「金を出せ」と言って脅し、現金５００円を奪ったあと車で現場から逃げていました。

女性にけがはなく、女性が警察に通報しました。当時女性は１人だったということです。

警察は聞き込み捜査や周辺の防犯カメラの映像解析を進め、きょう午後、男を緊急逮捕しました。

捜査関係者によりますと、男は容疑を認めているということです。警察が動機などについて調べを進めています。