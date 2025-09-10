　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月10日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2524(　　2524)
　　　　　 　 　12月限　　　　2553(　　2339)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1101(　　1101)
　　　　　 　 　12月限　　　　 848(　　 848)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　1948(　　1948)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　77(　　　77)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1106(　　　 0)
　　　　　 　 　12月限　　　　1106(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1950(　　　 0)
　　　　　 　 　12月限　　　　1950(　　　 0)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 268(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2600(　　2600)
　　　　　 　 　12月限　　　　2587(　　2587)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 660(　　 660)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 496(　　　96)
　　　　　 　 　12月限　　　　 400(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2611(　　1314)
　　　　　 　 　12月限　　　　 865(　　 375)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1065(　　 695)
　　　　　 　 　12月限　　　　 143(　　 143)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 80062(　 33912)
　　　　　 　 　10月限　　　　1149(　　 413)
　　　　　 　 　11月限　　　　 117(　　　29)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 463(　　 239)
　　　　　 　 　12月限　　　　 127(　　　47)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 41608(　 18422)
　　　　　 　 　10月限　　　　 913(　　 437)
　　　　　 　 　11月限　　　　　68(　　　10)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　3081(　　3081)
　　　　　 　 　10月限　　　　 206(　　 206)
　　　　　 　 　11月限　　　　　11(　　　11)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 422(　　 422)
　　　　　 　 　12月限　　　　 188(　　 188)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 19815(　 19815)
　　　　　 　 　10月限　　　　 162(　　 162)
　　　　　 　 　11月限　　　　　12(　　　12)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

