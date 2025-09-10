主要国内証券 先物取引高情報まとめ（9月10日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月10日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2524( 2524)
12月限 2553( 2339)
TOPIX先物 9月限 1101( 1101)
12月限 848( 848)
日経225ミニ 9月限 1948( 1948)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 77( 77)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1106( 0)
12月限 1106( 0)
TOPIX先物 9月限 1950( 0)
12月限 1950( 0)
日経225ミニ 9月限 268( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 2600( 2600)
12月限 2587( 2587)
日経225ミニ 9月限 660( 660)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 496( 96)
12月限 400( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2611( 1314)
12月限 865( 375)
TOPIX先物 9月限 1065( 695)
12月限 143( 143)
日経225ミニ 9月限 80062( 33912)
10月限 1149( 413)
11月限 117( 29)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 463( 239)
12月限 127( 47)
日経225ミニ 9月限 41608( 18422)
10月限 913( 437)
11月限 68( 10)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 9月限 3081( 3081)
10月限 206( 206)
11月限 11( 11)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 422( 422)
12月限 188( 188)
日経225ミニ 9月限 19815( 19815)
10月限 162( 162)
11月限 12( 12)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
