　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月10日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 27684(　　6978)
　　　　　 　 　12月限　　　 28321(　　7191)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 12512(　　8227)
　　　　　 　 　12月限　　　 13891(　　9235)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　4548(　　4518)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 130(　　　 0)
　　　　　 　 　12月限　　　　 213(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2420(　　1412)
　　　　　 　 　12月限　　　　3484(　　1610)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　1134(　　　 0)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 623(　　　 0)
　　　　　 　 　12月限　　　　　56(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1416(　　1071)
　　　　　 　 　12月限　　　　1277(　　 949)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　5083(　　 728)
　　　　　 　 　12月限　　　　5985(　　1171)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　7025(　　6361)
　　　　　 　 　12月限　　　　7489(　　6681)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 979(　　 683)
　　　　　 　 　12月限　　　　 612(　　 612)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 268(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2494(　　2046)
　　　　　 　 　12月限　　　　1804(　　1630)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 817(　　 301)
　　　　　 　 　12月限　　　　 317(　　 317)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 55853(　 25599)
　　　　　 　 　10月限　　　　 984(　　 344)
　　　　　 　 　11月限　　　　 123(　　　29)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 722(　　 462)
　　　　　 　 　12月限　　　　 463(　　 349)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 33556(　 15888)
　　　　　 　 　10月限　　　　 836(　　 464)
　　　　　 　 　11月限　　　　　47(　　　 7)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　3275(　　3275)
　　　　　 　 　10月限　　　　 169(　　 169)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 6(　　　 6)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 919(　　 919)
　　　　　 　 　12月限　　　　 174(　　 174)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 19409(　 19409)
　　　　　 　 　10月限　　　　　85(　　　85)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 5(　　　 5)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

