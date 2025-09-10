主要国内証券 先物取引高情報まとめ（9月10日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月10日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 27684( 6978)
12月限 28321( 7191)
TOPIX先物 9月限 12512( 8227)
12月限 13891( 9235)
日経225ミニ 9月限 4548( 4518)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 130( 0)
12月限 213( 0)
TOPIX先物 9月限 2420( 1412)
12月限 3484( 1610)
日経225ミニ 9月限 1134( 0)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 623( 0)
12月限 56( 0)
TOPIX先物 9月限 1416( 1071)
12月限 1277( 949)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 5083( 728)
12月限 5985( 1171)
TOPIX先物 9月限 7025( 6361)
12月限 7489( 6681)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 979( 683)
12月限 612( 612)
TOPIX先物 9月限 268( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2494( 2046)
12月限 1804( 1630)
TOPIX先物 9月限 817( 301)
12月限 317( 317)
日経225ミニ 9月限 55853( 25599)
10月限 984( 344)
11月限 123( 29)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 722( 462)
12月限 463( 349)
日経225ミニ 9月限 33556( 15888)
10月限 836( 464)
11月限 47( 7)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 9月限 3275( 3275)
10月限 169( 169)
11月限 6( 6)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 919( 919)
12月限 174( 174)
日経225ミニ 9月限 19409( 19409)
10月限 85( 85)
11月限 5( 5)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
