県教育委員会は県内の公立の小・中学校で毎月第2土曜日に行われている「土曜授業」について2026年度から年3回程度までとするよう各市町村の教育委員会に通知しました。教職員の働き方改革や児童・生徒の負担を軽減する狙いがあります。



（記者）

「土曜授業ですが、2026年度から3回程度に減ることになりそうです。街の皆さんは、どう受け止めているのか」



（街の人）

「（Q土曜授業は？）面倒くさかった。3時間のために学校に行くのは苦痛」





（街の人）「（Q毎週土曜日休みよりは月に1回ぐらい？）そんな嫌じゃなかった。私が、小学生だったら、もともと毎月あったものが減るのは寂しいかな」（街の人）「家でお母さんにガミガミ朝から宿題しなさいと怒鳴られるよりは、学校に行ってお友達と遊んでのほうがいい」教職員の負担を心配する声も。（街の人）「今、教育現場では先生たちも少ないので、先生たちの働き方を考えると仕方がないのでは」県教育委員会は10日、県内の公立の小・中学校で毎月第2土曜日の午前中に行われる「土曜授業」を月1回程度の基本方針から、年3回程度までとするよう各市町村の教育委員会に通知しました。土曜授業は、学力の向上や地域と触れ合いにより実りある土曜日を過ごしてもらいたいと10年前に始まりました。現在、県内すべての市町村で年に4回から9回程度行われています。今回の通知は、ほかの県の状況などを踏まえ、児童・生徒や教職員の負担の軽減に取り組むのが狙いです。（県教育庁義務教育課・疋田哲朗課長）「コロナへの対応であったり、働き方改革また県民からの声もいろいろ頂戴している。10年実施してきて地域と連携した豊かな取り組みがなされている中で、土曜授業を実施したいという声もいただいている。そこは一律に廃止ということではなく今回は実施する場合は年3回程度までという留意事項を示させていただいた」なお、県市町村教育長会では2025年度、3連休にかかる土曜日は柔軟な対応も可能とする申し合わせがなされています。一方、10日の県議会・代表質問では土曜授業を年3回程度までに減らすことへの見解が問われました。（県・地頭所恵教育長）「土曜授業の関連については教職員の負担軽減になることもある。学校における総授業時数が多い学校についてはその部分を適正なものにすることのひとつとして土曜授業の見直しもされる必要があると考えた」そのうえで「児童生徒が充実した教育環境となるような取り組みを進めたい」としています。今後、各市町村の教育委員会で検討され、2026年度から学校長の判断で土曜授業の回数が決められる見通しです。