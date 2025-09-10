　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月10日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 10001(　　9972)
　　　　　 　 　12月限　　　　6594(　　6394)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 15222(　 15222)
　　　　　 　 　12月限　　　　8886(　　8886)
日経225ミニ　 　 9月限　　　155110(　155110)
　　　　　 　 　10月限　　　　4104(　　4104)
　　　　　 　 　11月限　　　　 134(　　 134)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　7254(　　7254)
　　　　　 　 　12月限　　　　3956(　　3956)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 12429(　 12429)
　　　　　 　 　12月限　　　　7778(　　7778)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 74004(　 74004)
　　　　　 　 　10月限　　　　1912(　　1912)
　　　　　 　 　11月限　　　　 108(　　 108)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 106(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1180(　　1180)
　　　　　 　 　12月限　　　　1182(　　1182)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　1383(　　1383)
　　　　　 　 　10月限　　　　　 1(　　　 1)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1737(　　1699)
　　　　　 　 　12月限　　　　1525(　　1525)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　5853(　　5847)
　　　　　 　 　12月限　　　　5790(　　5782)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　1891(　　1891)
　　　　　 　 　10月限　　　　 491(　　 491)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1448(　　1448)
　　　　　 　 　12月限　　　　1263(　　1263)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　3658(　　3658)
　　　　　 　 　12月限　　　　4525(　　4525)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 512(　　 512)
　　　　　 　 　10月限　　　　 295(　　 295)
　　　　　 　 　11月限　　　　　23(　　　23)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 752(　　 748)
　　　　　 　 　12月限　　　　 777(　　 777)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2313(　　2313)
　　　　　 　 　12月限　　　　3353(　　3353)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　1211(　　1211)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1714(　　1697)
　　　　　 　 　12月限　　　　1410(　　1410)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2803(　　2803)
　　　　　 　 　12月限　　　　1328(　　1328)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 15140(　 15140)
　　　　　 　 　10月限　　　　 163(　　 163)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 333(　　 268)
　　　　　 　 　12月限　　　　 235(　　 235)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　4430(　　4430)
　　　　　 　 　12月限　　　　4495(　　4495)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 537(　　 537)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　16(　　　 0)
　　　　　 　 　12月限　　　　　70(　　　70)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 767(　　 767)
　　　　　 　 　12月限　　　　 899(　　 899)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 210(　　 210)
　　　　　 　 　12月限　　　　 183(　　 183)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 487(　　 487)
　　　　　 　 　12月限　　　　 510(　　 510)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 637(　　 637)
　　　　　 　 　12月限　　　　 612(　　 612)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 109(　　 109)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース