外国証券 先物取引高情報まとめ（9月10日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月10日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 10001( 9972)
12月限 6594( 6394)
TOPIX先物 9月限 15222( 15222)
12月限 8886( 8886)
日経225ミニ 9月限 155110( 155110)
10月限 4104( 4104)
11月限 134( 134)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 7254( 7254)
12月限 3956( 3956)
TOPIX先物 9月限 12429( 12429)
12月限 7778( 7778)
日経225ミニ 9月限 74004( 74004)
10月限 1912( 1912)
11月限 108( 108)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 106( 0)
TOPIX先物 9月限 1180( 1180)
12月限 1182( 1182)
日経225ミニ 9月限 1383( 1383)
10月限 1( 1)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1737( 1699)
12月限 1525( 1525)
TOPIX先物 9月限 5853( 5847)
12月限 5790( 5782)
日経225ミニ 9月限 1891( 1891)
10月限 491( 491)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1448( 1448)
12月限 1263( 1263)
TOPIX先物 9月限 3658( 3658)
12月限 4525( 4525)
日経225ミニ 9月限 512( 512)
10月限 295( 295)
11月限 23( 23)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 752( 748)
12月限 777( 777)
TOPIX先物 9月限 2313( 2313)
12月限 3353( 3353)
日経225ミニ 9月限 1211( 1211)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1714( 1697)
12月限 1410( 1410)
TOPIX先物 9月限 2803( 2803)
12月限 1328( 1328)
日経225ミニ 9月限 15140( 15140)
10月限 163( 163)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 333( 268)
12月限 235( 235)
TOPIX先物 9月限 4430( 4430)
12月限 4495( 4495)
日経225ミニ 9月限 537( 537)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 16( 0)
12月限 70( 70)
TOPIX先物 9月限 767( 767)
12月限 899( 899)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 210( 210)
12月限 183( 183)
TOPIX先物 9月限 487( 487)
12月限 510( 510)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 637( 637)
12月限 612( 612)
日経225ミニ 10月限 109( 109)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
