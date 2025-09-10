汐れいら『THE FIRST TAKE』再登場！TVアニメ『薫る花は凛と咲く』EDテーマを一発撮りパフォーマンス
汐れいらが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）に再登場。
■スペシャルアレンジで一発撮りパフォーマンス
今回披露するのは、TVアニメ『薫る花は凛と咲く』のエンディングテーマとして書き下ろした最新曲「ハレの日に」。
日常に潜む小さな幸せを優しく温かく描き、何気ない時間が特別に輝く瞬間を歌う本楽曲を、汐れいらの歌声と作品によせて書き下ろした言葉がより際立つ、スペシャルアレンジで一発撮りパフォーマンス。
汐れいらが登場する『THE FIRST TAKE』第588回は、9月10日22時プレミア公開。
■リリース情報
2025.08.25 ON SALE
DIGITAL SINGLE「ハレの日に」
2025.09.03 ON SALE
SINGLE「ハレの日に」
■関連サイト
YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」チャンネルトップページ
https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q
『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE
https://www.thefirsttake.jp/
汐れいら OFFICIAL SITE
https://ushioreira.com/