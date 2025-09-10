汐れいら『THE FIRST TAKE』再登場！TVアニメ『薫る花は凛と咲く』EDテーマを一発撮りパフォーマンス

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

汐れいらが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）に再登場。

■スペシャルアレンジで一発撮りパフォーマンス

今回披露するのは、TVアニメ『薫る花は凛と咲く』のエンディングテーマとして書き下ろした最新曲「ハレの日に」。

日常に潜む小さな幸せを優しく温かく描き、何気ない時間が特別に輝く瞬間を歌う本楽曲を、汐れいらの歌声と作品によせて書き下ろした言葉がより際立つ、スペシャルアレンジで一発撮りパフォーマンス。

汐れいらが登場する『THE FIRST TAKE』第588回は、9月10日22時プレミア公開。

■リリース情報

2025.08.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ハレの日に」

2025.09.03 ON SALE

SINGLE「ハレの日に」

■関連サイト

YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」チャンネルトップページ

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

汐れいら OFFICIAL SITE

https://ushioreira.com/

