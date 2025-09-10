外国証券 先物取引高情報まとめ（9月10日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月10日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 21508( 18627)
12月限 15960( 14529)
TOPIX先物 9月限 13177( 12060)
12月限 20759( 19920)
日経225ミニ 9月限 188524( 181064)
10月限 3751( 3751)
11月限 99( 99)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 16971( 15382)
12月限 10808( 10498)
TOPIX先物 9月限 26042( 25442)
12月限 19891( 19691)
日経225ミニ 9月限 136375( 130915)
10月限 3888( 3888)
11月限 111( 111)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1328( 1041)
12月限 1528( 913)
TOPIX先物 9月限 23130( 4132)
12月限 19985( 3987)
日経225ミニ 9月限 5595( 5595)
10月限 1( 1)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 14485( 3308)
12月限 11548( 2989)
TOPIX先物 9月限 26127( 10725)
12月限 29106( 11773)
日経225ミニ 9月限 5926( 3520)
10月限 93( 93)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 6630( 3959)
12月限 4027( 3934)
TOPIX先物 9月限 10139( 7443)
12月限 11850( 10810)
日経225ミニ 9月限 1621( 1621)
10月限 12( 12)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4819( 1524)
12月限 5043( 1787)
TOPIX先物 9月限 15251( 7569)
12月限 17331( 9595)
日経225ミニ 9月限 3774( 3080)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 5103( 4672)
12月限 4490( 4390)
TOPIX先物 9月限 9955( 9199)
12月限 12335( 11635)
日経225ミニ 9月限 29317( 29317)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2825( 2288)
12月限 2288( 2280)
TOPIX先物 9月限 2679( 2583)
12月限 2661( 2661)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1528( 677)
12月限 1242( 726)
TOPIX先物 9月限 9672( 7553)
12月限 8324( 7524)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 9323( 5089)
12月限 8050( 5089)
TOPIX先物 9月限 6074( 0)
12月限 2850( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 622( 484)
12月限 534( 396)
TOPIX先物 9月限 1878( 1878)
12月限 2220( 2220)
日経225ミニ 10月限 151( 151)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
