　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月10日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 21508(　 18627)
　　　　　 　 　12月限　　　 15960(　 14529)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 13177(　 12060)
　　　　　 　 　12月限　　　 20759(　 19920)
日経225ミニ　 　 9月限　　　188524(　181064)
　　　　　 　 　10月限　　　　3751(　　3751)
　　　　　 　 　11月限　　　　　99(　　　99)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 16971(　 15382)
　　　　　 　 　12月限　　　 10808(　 10498)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 26042(　 25442)
　　　　　 　 　12月限　　　 19891(　 19691)
日経225ミニ　 　 9月限　　　136375(　130915)
　　　　　 　 　10月限　　　　3888(　　3888)
　　　　　 　 　11月限　　　　 111(　　 111)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1328(　　1041)
　　　　　 　 　12月限　　　　1528(　　 913)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 23130(　　4132)
　　　　　 　 　12月限　　　 19985(　　3987)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　5595(　　5595)
　　　　　 　 　10月限　　　　　 1(　　　 1)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 14485(　　3308)
　　　　　 　 　12月限　　　 11548(　　2989)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 26127(　 10725)
　　　　　 　 　12月限　　　 29106(　 11773)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　5926(　　3520)
　　　　　 　 　10月限　　　　　93(　　　93)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　6630(　　3959)
　　　　　 　 　12月限　　　　4027(　　3934)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 10139(　　7443)
　　　　　 　 　12月限　　　 11850(　 10810)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　1621(　　1621)
　　　　　 　 　10月限　　　　　12(　　　12)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　4819(　　1524)
　　　　　 　 　12月限　　　　5043(　　1787)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 15251(　　7569)
　　　　　 　 　12月限　　　 17331(　　9595)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　3774(　　3080)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　5103(　　4672)
　　　　　 　 　12月限　　　　4490(　　4390)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　9955(　　9199)
　　　　　 　 　12月限　　　 12335(　 11635)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 29317(　 29317)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2825(　　2288)
　　　　　 　 　12月限　　　　2288(　　2280)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2679(　　2583)
　　　　　 　 　12月限　　　　2661(　　2661)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1528(　　 677)
　　　　　 　 　12月限　　　　1242(　　 726)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　9672(　　7553)
　　　　　 　 　12月限　　　　8324(　　7524)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　9323(　　5089)
　　　　　 　 　12月限　　　　8050(　　5089)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　6074(　　　 0)
　　　　　 　 　12月限　　　　2850(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 622(　　 484)
　　　　　 　 　12月限　　　　 534(　　 396)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1878(　　1878)
　　　　　 　 　12月限　　　　2220(　　2220)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 151(　　 151)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

