　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、10日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万2875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　70(　　70)
ビーオブエー証券　　　　　　　　26(　　26)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　21(　　17)
フィリップ証券　　　　　　　　　 6(　　 6)
インタラクティブ証券　　　　　　 6(　　 6)
松井証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯4万3000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 321(　 321)
楽天証券　　　　　　　　　　　 120(　 120)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 271(　 105)
松井証券　　　　　　　　　　　　57(　　57)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　20(　　20)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　17(　　17)
マネックス証券　　　　　　　　　15(　　15)
インタラクティブ証券　　　　　　 9(　　 9)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 108(　　 8)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 7(　　 7)
フィリップ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
山和証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
バークレイズ証券　　　　　　　 100(　　 0)


◯4万3125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　19(　　19)
JPモルガン証券　　　　　　　　　10(　　10)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 3(　　 3)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 5(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万3250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　72(　　72)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　18(　　18)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　34(　　16)
楽天証券　　　　　　　　　　　　15(　　15)
松井証券　　　　　　　　　　　　11(　　11)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 5(　　 5)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯4万3375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　21(　　21)
松井証券　　　　　　　　　　　　 9(　　 9)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万3500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　65(　　65)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　38(　　30)
シティグループ証券　　　　　　　18(　　18)
松井証券　　　　　　　　　　　　10(　　10)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 7)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万3625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　11(　　11)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万3750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　26(　　26)
楽天証券　　　　　　　　　　　　10(　　10)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　11(　　 7)
松井証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 7)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 5(　　 5)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)


◯4万4000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 6(　　 6)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　10(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース