「日経225オプション」9月限プット手口情報（10日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、10日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万2875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 70( 70)
ビーオブエー証券 26( 26)
SBI証券 21( 17)
フィリップ証券 6( 6)
インタラクティブ証券 6( 6)
松井証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 2( 2)
楽天証券 2( 2)
◯4万3000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 321( 321)
楽天証券 120( 120)
SBI証券 271( 105)
松井証券 57( 57)
岩井コスモ証券 20( 20)
三菱UFJeスマート 17( 17)
マネックス証券 15( 15)
インタラクティブ証券 9( 9)
BNPパリバ証券 108( 8)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
フィリップ証券 2( 2)
山和証券 1( 1)
バークレイズ証券 100( 0)
◯4万3125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
JPモルガン証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 3( 3)
SBI証券 5( 3)
楽天証券 1( 1)
◯4万3250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 72( 72)
三菱UFJeスマート 18( 18)
SBI証券 34( 16)
楽天証券 15( 15)
松井証券 11( 11)
JPモルガン証券 5( 5)
岩井コスモ証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万3375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 21( 21)
松井証券 9( 9)
楽天証券 8( 8)
岩井コスモ証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万3500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 65( 65)
SBI証券 38( 30)
シティグループ証券 18( 18)
松井証券 10( 10)
楽天証券 7( 7)
BNPパリバ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯4万3625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万3750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 26( 26)
楽天証券 10( 10)
SBI証券 11( 7)
松井証券 7( 7)
岩井コスモ証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万4000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
SBI証券 10( 4)
楽天証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
