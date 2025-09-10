「日経225オプション」9月限プット手口情報（10日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、10日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万2875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 114( 114)
BNPパリバ証券 51( 51)
楽天証券 28( 28)
ソシエテジェネラル証券 20( 20)
SBI証券 45( 19)
三菱UFJeスマート 15( 15)
松井証券 7( 7)
インタラクティブ証券 5( 5)
岩井コスモ証券 4( 4)
むさし証券 4( 4)
日産証券 3( 3)
◯4万3000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1548( 1198)
モルガンMUFG証券 490( 490)
楽天証券 257( 257)
BNPパリバ証券 454( 254)
SBI証券 547( 235)
JPモルガン証券 250( 200)
ソシエテジェネラル証券 150( 150)
松井証券 130( 130)
野村証券 64( 64)
三菱UFJeスマート 58( 58)
UBS証券 30( 30)
マネックス証券 28( 28)
ビーオブエー証券 25( 25)
安藤証券 20( 20)
シティグループ証券 20( 20)
岩井コスモ証券 18( 18)
フィリップ証券 14( 14)
東海東京証券 11( 11)
むさし証券 10( 10)
広田証券 5( 5)
◯4万3125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 308( 148)
BNPパリバ証券 37( 37)
SBI証券 32( 22)
ソシエテジェネラル証券 13( 13)
松井証券 9( 9)
インタラクティブ証券 9( 9)
マネックス証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 7( 7)
楽天証券 1( 1)
JPモルガン証券 60( 0)
◯4万3250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 286( 236)
BNPパリバ証券 74( 74)
SBI証券 95( 43)
ソシエテジェネラル証券 38( 38)
松井証券 30( 30)
JPモルガン証券 71( 21)
楽天証券 15( 15)
三菱UFJeスマート 13( 13)
フィリップ証券 12( 12)
安藤証券 7( 7)
マネックス証券 4( 4)
岩井コスモ証券 3( 3)
広田証券 3( 3)
インタラクティブ証券 2( 2)
日産証券 1( 1)
野村証券 60( 0)
