ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、本拠地ドジャースタジアムでのロッキーズ戦に出場予定。相手先発は、メジャー9年目のカイル・フリーランド投手。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、過去の対戦成績などを振り返る。

■通算成績は8打数6安打と好相性

昨季フリーランドから放った52号アーチ

相手先発は、32歳のベテラン左腕フリーランド。2014年のドラフト1巡目全体8位ロッキーズに入団すると、低迷が続くチームでローテーションに定着。主に先発として、通算64勝を挙げた。今季は27試合に先発し、4勝14敗、防御率5.10。7年連続の負け越しがほぼ確定している。

平均91.6マイル（約147.4キロ）のフォーシームが投球全体の32.6％を占め、決め球のナックルカーブが25.6％、カットボールやスイーパーも駆使し、右打者にはシンカーやチェンジアップも投げ分ける。

大谷はフリーランドと通算8打席対戦し、8打数6安打と好相性。2023年には右翼、昨季は中堅への本塁打を記録している。同地区対決連勝で迎えた3連戦の最終戦、大谷の3試合ぶり49号アーチでカードスイープなるか。

■試合情報

ドジャースvs.ロッキーズ

試合開始：日本時間9月11日（木）11時10分

中継情報：NHKBS1／サブ102ch、MLB.tv、SPOTVNOW、J Sports3、ABEMA無料