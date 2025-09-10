　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、10日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万4875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　53(　　53)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　75(　　45)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 8(　　 8)
松井証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 7)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 3(　　 3)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万4750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　75(　　75)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　86(　　44)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　17(　　17)
楽天証券　　　　　　　　　　　　16(　　16)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　15(　　15)
フィリップ証券　　　　　　　　　 7(　　 7)
松井証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 7)
マネックス証券　　　　　　　　　 4(　　 4)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万4625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　58(　　58)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　42(　　34)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　27(　　27)
松井証券　　　　　　　　　　　　15(　　15)
ソシエテジェネラル証券　　　　　11(　　11)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 6(　　 6)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万4500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 617(　 417)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 459(　 241)
楽天証券　　　　　　　　　　　 157(　 157)
松井証券　　　　　　　　　　　 103(　 103)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 280(　　80)
インタラクティブ証券　　　　　　35(　　35)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　28(　　28)
ソシエテジェネラル証券　　　　　25(　　25)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　17(　　17)
HSBC証券　　　　　　　　　　　　10(　　10)
マネックス証券　　　　　　　　　 9(　　 9)
フィリップ証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万4375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　 105(　 105)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　83(　　83)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　45(　　45)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　17(　　13)
松井証券　　　　　　　　　　　　10(　　10)
フィリップ証券　　　　　　　　　 4(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万4250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 167(　 167)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 129(　　95)
ソシエテジェネラル証券　　　　　63(　　63)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　27(　　27)
楽天証券　　　　　　　　　　　　26(　　26)
松井証券　　　　　　　　　　　　26(　　26)