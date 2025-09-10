「日経225オプション」9月限コール手口情報（10日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、10日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万4875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 53( 53)
SBI証券 75( 45)
BNPパリバ証券 8( 8)
松井証券 7( 7)
楽天証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 3( 3)
安藤証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
◯4万4750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 75( 75)
SBI証券 86( 44)
三菱UFJeスマート 17( 17)
楽天証券 16( 16)
BNPパリバ証券 15( 15)
フィリップ証券 7( 7)
松井証券 7( 7)
マネックス証券 4( 4)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯4万4625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 58( 58)
SBI証券 42( 34)
BNPパリバ証券 27( 27)
松井証券 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
三菱UFJeスマート 6( 6)
楽天証券 6( 6)
マネックス証券 1( 1)
◯4万4500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 617( 417)
SBI証券 459( 241)
楽天証券 157( 157)
松井証券 103( 103)
BNPパリバ証券 280( 80)
インタラクティブ証券 35( 35)
三菱UFJeスマート 28( 28)
ソシエテジェネラル証券 25( 25)
岩井コスモ証券 17( 17)
HSBC証券 10( 10)
マネックス証券 9( 9)
フィリップ証券 3( 3)
安藤証券 1( 1)
◯4万4375円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 105( 105)
BNPパリバ証券 83( 83)
ABNクリアリン証券 45( 45)
SBI証券 17( 13)
松井証券 10( 10)
フィリップ証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯4万4250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 167( 167)
SBI証券 129( 95)
ソシエテジェネラル証券 63( 63)
BNPパリバ証券 27( 27)
楽天証券 26( 26)
松井証券 26( 26)
