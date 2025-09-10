「日経225オプション」9月限コール手口情報（10日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、10日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万4875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 145( 145)
BNPパリバ証券 60( 60)
JPモルガン証券 46( 46)
モルガンMUFG証券 22( 22)
SBI証券 62( 16)
シティグループ証券 15( 15)
松井証券 12( 12)
楽天証券 7( 7)
岩井コスモ証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
日産証券 1( 1)
◯4万4750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 259( 259)
SBI証券 258( 156)
BNPパリバ証券 121( 121)
楽天証券 55( 55)
ソシエテジェネラル証券 49( 49)
モルガンMUFG証券 40( 40)
三菱UFJeスマート 33( 33)
松井証券 22( 22)
シティグループ証券 16( 16)
岩井コスモ証券 5( 5)
マネックス証券 1( 1)
広田証券 1( 1)
◯4万4625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 118( 118)
BNPパリバ証券 59( 59)
SBI証券 23( 15)
松井証券 12( 12)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
JPモルガン証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 8( 8)
岩井コスモ証券 6( 6)
楽天証券 3( 3)
日産証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
◯4万4500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1808( 1108)
SBI証券 647( 391)
BNPパリバ証券 563( 163)
楽天証券 144( 144)
松井証券 97( 97)
UBS証券 50( 50)
三菱UFJeスマート 34( 34)
フィリップ証券 28( 28)
ソシエテジェネラル証券 20( 20)
安藤証券 18( 18)
シティグループ証券 14( 14)
マネックス証券 14( 14)
モルガンMUFG証券 11( 11)
山和証券 10( 10)
日産証券 9( 9)
岩井コスモ証券 8( 8)
JPモルガン証券 7( 7)
広田証券 2( 2)
Jトラストグローバル 1( 1)
東海東京証券 1( 1)
◯4万4875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 145( 145)
BNPパリバ証券 60( 60)
JPモルガン証券 46( 46)
モルガンMUFG証券 22( 22)
SBI証券 62( 16)
シティグループ証券 15( 15)
松井証券 12( 12)
楽天証券 7( 7)
岩井コスモ証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
日産証券 1( 1)
◯4万4750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 259( 259)
SBI証券 258( 156)
BNPパリバ証券 121( 121)
楽天証券 55( 55)
ソシエテジェネラル証券 49( 49)
モルガンMUFG証券 40( 40)
三菱UFJeスマート 33( 33)
松井証券 22( 22)
シティグループ証券 16( 16)
岩井コスモ証券 5( 5)
マネックス証券 1( 1)
広田証券 1( 1)
◯4万4625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 118( 118)
BNPパリバ証券 59( 59)
SBI証券 23( 15)
松井証券 12( 12)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
JPモルガン証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 8( 8)
岩井コスモ証券 6( 6)
楽天証券 3( 3)
日産証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
◯4万4500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1808( 1108)
SBI証券 647( 391)
BNPパリバ証券 563( 163)
楽天証券 144( 144)
松井証券 97( 97)
UBS証券 50( 50)
三菱UFJeスマート 34( 34)
フィリップ証券 28( 28)
ソシエテジェネラル証券 20( 20)
安藤証券 18( 18)
シティグループ証券 14( 14)
マネックス証券 14( 14)
モルガンMUFG証券 11( 11)
山和証券 10( 10)
日産証券 9( 9)
岩井コスモ証券 8( 8)
JPモルガン証券 7( 7)
広田証券 2( 2)
Jトラストグローバル 1( 1)
東海東京証券 1( 1)