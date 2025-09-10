フリーアナウンサー石井亮次（48）が10日、MCを務めるTBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）に生出演し、学歴詐称の疑いなどで静岡県伊東議会から不信任決議を受け、市議会解散を通知した田久保真紀市長の言動に、憤りを口にした。

田久保氏は学歴詐称の疑いが指摘され、市議会で全会一致で可決された不信任決議を受け、辞職か市議会解散かの選択を11日までに示すよう求められていた。同氏はこの日、議会の解散を通知。40日以内に市議選が行われる。

この問題について、以前から田久保氏の言動に疑問を訴え続けている石井。この日も「卒業したって、（卒業証書を主張する文書を）ちらっと見せた。あれは何だったの？っていうことを明らかにすれば、一瞬で終わることなんですが、ずーっとああでもない、こうでもない。結果、議会解散ですよね」と、証書1枚を巡り大ごとになっていることに驚きを口にした。

この日の市議会解散通知後、報道陣の取材に応じた田久保氏は、失職や辞職の選択肢があったか問われ、「9月の議会の状況を見て進退を決定しようと考えていたので、もちろん考えなかったわけではない」と述べた。また、市議会初日に不信任決議が発議され、可決したことに言及し、「議会最終日に不信任が出たのなら、また違った選択肢もあったと思う」と仮定の話を口にした。

すると石井は「またこういうことも言うんですよ。これすらね、ほんまかいな？と思うわけですよ」とあきれた様子で話した。

番組では、ここ数日の田久保氏のX（旧ツイッター）投稿も紹介。6日には同市内の台風15号の被災状況を伝えつつも、なぜか防災服を着た田久保氏の自撮りワンショットも。さすがに石井も「自撮り、いる！？」と声を荒らげて訴え、国際弁護士の清原博氏も「選挙のためのアピールですよね」と冷ややかな口調で続いた。

8日の投稿では、市庁舎でのランチを報告。写真とともに「本日はお昼は時間が取れたので伊東市役所8階の食堂で定食をいただきました」などとつづった。すると、またしても石井が「時間が取れたら…金庫の中の卒業証書を引っ張り出して、持って来て下さい！市長！！」とカメラを凝視し、痛烈なツッコミを入れた。