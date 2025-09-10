26年ミラノ・コルティナ冬季五輪に向けたカーリングの日本代表決定戦は9月11日、北海道の稚内市みどりスポーツパークで開幕する。女子は2大会連続メダルのロコ・ソラーレ、25年日本選手権覇者のフォルティウス、そして24年同大会覇者のSC軽井沢による三つ巴の戦いとなる。

開幕を翌日に控えた10日に会見が行われ、フォルティウスの吉村紗也香（33）は「4年前にここで悔しい思いをして、そこからチームとしてまた一からのスタートだった。また同じ舞台に戻ってこられたのは、本当に誇らしく思う。今は本当にワクワクしている」と胸の内を明かした。

前回北京五輪に向けた21年の代表決定戦で、ロコ相手に2連勝を飾りながら、3連敗を喫して五輪への道を絶たれた。今年は2月の日本選手権で優勝。さらに韓国で今大会を想定した合宿を行い、大一番に向けて準備を重ねてきた。

吉村にとってはミラノ・コルティナが5度目の挑戦。10年バンクーバー、14年ソチ、18年平昌、22年北京といずれも出場できなかった。「前回よりもそれぞれが強い覚悟を持ってこの場に臨んでいる。準備は整っているし、あとはやるだけ」と気合十分。まずは代表の座を勝ち取り、悲願の五輪への扉を開いてみせる。

▽カーリング日本代表決定戦 3チームで争う女子は、予選リーグ（11、12日）で各チームが総当たりで2度ずつ対戦し、上位2チームが決定戦（13、14日）へと進む。予選リーグの対戦結果を含め、先に3勝したチームが代表に決定。2チームで争う男子は、先に3勝したチームが代表となる。男女代表はそれぞれ残り2枠のミラノ・コルティナ冬季五輪出場権を懸け、12月にカナダで行われる世界最終予選を戦う。