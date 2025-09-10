女性アイドルグループ「アンジュルム」の後藤花（17）が10日、都内で初の写真集「HANA」（オデッセー出版）の取材会を行った。

23年5月にグループに加入。「アイドル楽しいです」と充実した日々を過ごしており「アンジュルムのライブは熱くて爆発するようなライブが多いので、凄く楽しませていただいてます」と声を弾ませた。

これまで最年少メンバーとして活動してきた。先月、新メンバーが加入しグループは新体制に。「今まで最年少だったんですけど、ついに先輩になった。先輩としてこれから頑張っていきたい。ライブではダンスも歌も先輩にも後輩にも負けないように全力で頑張っていきたい」と意気込んだ。

グループ加入前の22年から約2年間テレビ東京「おはスタ」の「シン・おはガール」として活動。「これからもそういうお仕事ができたらいいなと思っています」と意欲を示した。特にバラエティー番組に出演したいといい「大先輩の藤本美貴さんと共演したい。まだお会いしたことがなくて、自分の頑張り次第で、もしかしたらこれから会えるかもしれないので、頑張りたい」と力を込めた。