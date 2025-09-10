【MLB】ドジャース 7-2 ロッキーズ（9月9日・日本時間10日／ロサンゼルス）

【映像】大谷翔平、“約1カ月ぶり”爆速盗塁に大歓声

ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でロッキーズ戦に先発出場すると、華麗な身のこなしで久しぶりの盗塁を成功させた。

ドジャースが1点リードで迎えた3回裏、2死走者なしの場面で、大谷にこの試合2度目の打席が回ってきた。ロッキーズ先発ヘルマン・マルケスは制球が定まらず、初球から3球連続でアウトコースに外れるボール。大谷は1度もバットを振ることなく、打者有利の3ボールとした。4球目は見逃しストライクで3ボール1ストライクに。続く5球目の甘く入ったナックルカーブをフルスイングするもバットは空を切り、一転して追い込まれる形に。勝負の6球目、アウトコースのナックルカーブを我慢して見極め、フォアボールをもぎ取った。

続くムーキー・ベッツの打席で、大谷は盗塁を敢行。セカンドのベースカバーに入ったタイラー・フリーマンにタッチされそうになるも、足からのスライディングで巧みにかいくぐった。体に触れることすら許さない完璧なスライディングで、日本時間8月11日以来、約1カ月ぶりとなる今季18個目の盗塁を成功させた。

このシーンにはファンもリアクション。ABEMAのコメント欄やSNSでは、「相変わらず上手いな」「本当に漫画の主人公ばりの活躍」「久しぶりに盗塁見た！」「歓声で走ったのわかったわw」「今年は50-20狙い」「盗み散らかしてたな」「余裕のよっちゃん」「ベッツの時は走らないのによくやったぞ」と大興奮の様子だった。

なおその後、ベッツが次の球をレフトスタンドまでかっ飛ばす2ランホームランを放ち、大谷は得点を記録している。これで大谷は今季48本塁打・18盗塁となり、投打“二刀流”解禁で盗塁の機会は昨年よりも減っているが、残り17試合でどこまで数字を伸ばしていくか、注目だ。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）