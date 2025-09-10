10日、茂木敏充前幹事長が自民党総裁選に立候補することを正式に表明。以下のように決意を語った。

【映像】茂木前幹事長が決意を語る

「私は、自民党の総裁選に立候補する決意を固めた。昨年初めての挑戦は残念な結果に終わった。しかし、その結果と反省は私に問いかけた。『国会議員として、今自分が果たすべき責任は何か』と。この1年、自民党は衆議院選、都議選、参議院選と立て続けに敗北した。今や衆参ともに過半数を割り、結党以来最大の危機に直面している。会社で言えば、業績が急速に悪化し倒産寸前の危機だ。私は、この最悪な状況だからこそ、立ち上がる決意をした」

「これまで民間企業、党や政府で様々な経験をさせていただいた私の全てをこの国に捧げる。自民党を、日本経済を必ず再生の軌道に戻す。そして、次の世代にしっかりとバトンを渡せる政治を作る。その目標は2年。再生の道筋を作る。誰が次の総裁総理になったとしても、この逆境から抜け出すのは極めて困難な道だと思う。しかし、そんな時だからこそ、全責任を私は背負い、どんな逆風も真正面から受け止め、必ず結果を出す。その役割を私に担わせていただきたい」

「今、自民党がやるべきことは二つある。第一に、物価高や経済成長への確かな対策を打ち出すこと。第二に、自民党が生まれ変わる姿を国民にしっかりと示すことだ。今、自民党に必要なのは、挙党体制のもとで、勇気ある挑戦と、国民が『自民党もやるじゃないか』と期待を持てる新しい姿を示すことだと思う」

「私が総裁、総理となれば、これまでにない人材登用で古い常識を打ち破り、結果を出せるベストチームを作る。自民党には、小泉進次郎さんや小林鷹之さん、他にも次の時代を担うリーダー候補が多くいる。経験に勝るものはない。こうした若手を積極的に登用し、次の時代を担う準備を早期に整える。自民党の強みは人材だ。これまでの当選回数を基準とした人事から決別し、実行力や専門性を最大限生かせる、今までにない真の適材適所を実現する」

「まず、私が取り組むことは、安定政権の確立だ。私の目的は、ただ政権を維持することではない。これまでのように個別政策ごとに野党に協力を求めるのでは、政治は前に進まない。まさに厳しい外交交渉のような極めて高い交渉力で政治を前に進める。基本政策が一致できる政党と高度な交渉力で、外交安全保障、エネルギー政策、憲法など、基本的に日本を前に動かさなければならない、こういう強い思いで、基本的な政策が一致できる政党（日本維新の会、国民民主党を想定）と新たな連立の枠組みを追求し力強い政権基盤を固めていく」

「そして、決断する政治。スピード感を持って政策を前に進めて、確かな結果を出していく。日本には、資金も人材も技術も潜在力が全て整っている。ただ、それが生かしきれていないのは政治の責任だ。つまり、今の自民党がダメだからだ。この状況を転換するには、私は、前例主義やこれまでの慣習から脱却し、霞が関に頼りきった政治を終わらせます。

具体的な政策についてお話をします。まず、2年以内に、物価高を上回る賃上げ、これを定着させるまで、各地方が地域ごとの課題、ニーズに応じ自由に使える、これまでと1桁異なる数兆円規模の生活支援特別地方交付金を創設する。また、国や地方自治体が発注する様々な事業などの公定価格は、すべて物価連動型としていく」

「次に、資金だ。2200兆円の個人金融資産や600兆円の企業の内部留保・貯蓄から投資に振り向ける思い切った政策を実行に移す。このため、企業の設備投資については、ハードもソフトも含めて、即時一括償却ができる、それを認めることにより、企業の投資意欲をさらに高める。投資の拡大によって、日本経済の成長力を高め、企業の収益性を向上させ、さらなる賃上げにつなげる。これにより所得が確実にアップすれば、消費も増え、市場が拡大する。そして、成長する市場・事業に新たな投資がつぎ込まれる。こうした投資拡大を起点とした経済の好循環の早期の実現を図っていく」

「そして、地方を活性化するAI、半導体、データセンター、グリーン関連事業といった成長産業の地方への集積・拠点化を加速していく。これに関連したスタートアップ、研究機関、教育機関もその近隣に立地するための支援策を取ることにより、企業・人材・大学など東京一極集中を是正し、地方の成長力を高め、賃金格差も是正していく。人材活躍の促進のため、現在のハローワークを抜本改革し、求人と求職のベストマッチを図る。1人1人がもっとやりがいを感じ、高収入が得られるような労働移動を全面支援し、現場の声に即した働き方改革の見直しを進める。こうした政策を実現すれば、1人1人の年収は確実に上がる。実質成長率は1.5％引き上がり、名目賃金は年3.5％アップする。すなわち、3年で年収は1割、50万円増え、500万円を超える」

「日本経済全体の名目GDPも、現在の610兆円から、3年後には670兆円、5年後には確実に700兆円を突破する。これによる新たな税収増、家計の負担軽減、子育て支援をはじめ、国民の政策ニーズや地域ごとの優先課題を見極め、フル活用していく」

「最後に、戦後最も複雑で厳しい状況に直面している我が国の外交、安全保障。経済で失敗すれば政権が倒れ、外交で失敗すれば国が傾く。外交は国際舞台での活動にとどまらない。エネルギーや資機材の価格高騰や供給の不安定化など、我々の生活に密着した問題でもある。そして、国民の生命財産がかかっている問題だ。だからこそ、私はトップリーダーとして、力強くしたたかな外交を展開していく」

「以上、総裁選に立候補するにあたっての私の思い、基本政策について話した。結果を出す、逆境を乗り越える。困難な使命を私に担わせていただき、次の世代にバトンをしっかりと引き継いでいく。誰もが自信と誇りを持ち、一緒に前を向いて進める日本。日本に生まれて良かったと誇れる国、子どもたちが未来は明るいと思える国を作る。その全てを、私の全てをこの国に捧げたい。そう思っている」

石破総裁の後任を選ぶ総裁選挙は9月22日告示、10月4日投開票の日程で行うことが決定している。

