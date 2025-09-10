修復した場所にまた土砂… 石川・輪島市の白米千枚田 復旧進めながら迎える“実りの秋”
石川県輪島市の白米千枚田は、今週末に稲刈りを控えています。少しずつ地震や豪雨からの復旧を進めながら、ことしも実りの秋を迎えます。
10日、石川県輪島市の白米千枚田を訪れると、被害が残る中にもこうべをたれた稲穂が…
白米千枚田愛好会・白尾 友一 代表：
Q. 出来はどうですか？
「いいと思うよ。小粒だけどいいと思う」
地震と豪雨で被災した棚田は、地元の有志を中心に復旧作業を行い、5月には全国各地から集まったボランティアの手で田植えが行われました。
白米千枚田愛好会・白尾 友一 代表：
「震災からこちらに戻ってこれない人も、メンバーでも半分以上いるので、もう全然足らないです」
さらに、取材をしていると…
白米千枚田愛好会・白尾 友一 代表：
Q. どうされたんですか？
「いやいや、きのうからの雨で…」
お盆前に修復したばかりの場所に、土砂が流れこんでいました。
白米千枚田愛好会・白尾 友一 代表：
「直してもまた崩れるし、直してもまた崩れるし。どういうふうにして直すか、またみんなと話し合って決めないといけないですね」
復旧は道半ば。
まだまだ多くの支援が必要です。