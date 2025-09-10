MAX・LINA「出会って26年」人気タレントと腕組みショット 1999年放送バラエティの思い出も告白
【モデルプレス＝2025/09/10】アーティスト・MAXのLINAが9月9日、自身のInstagramを更新。「出会って26年」の人気タレントとの2ショットを公開した。
【写真】MAX・LINA「Girls Girls」で知り合った仲良しタレント
この日、テレビ東京系「世界！ニッポン行きたい人応援団」（月曜日よる8時54分〜）に出演したLINAは、同番組の応援団員でタレントの眞鍋かをりとの腕組みショットを披露し「かをりちゃんとの出会いは思い返せば大昔で…1999年に始まったGirls Girlsという私たちのレギュラー番組で知り合って番組内では毎週恋愛トークで盛り上がってた懐かしい記憶、笑」とMAXが司会を務めていた日本テレビ系「Girls Girls」での思い出を回想。また「そんなかをりちゃんとも出会って26年！？ 今でもお仕事でご一緒できたり最近ではプライベートでも親交があってホント嬉しい！」と現在の交流についてつづっている。
この投稿には「2人ともずっとお綺麗」「Girls Girls毎週見てました！」「素敵な友情」「見た目が全然変わらないのすごい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
