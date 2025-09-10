日向坂46河田陽菜、ミニスカ姿で美脚披露「長くて綺麗」「可愛すぎる」
【モデルプレス＝2025/09/10】日向坂46の河田陽菜が9月10日、自身の公式ブログを更新。11月11日に発売する2nd写真集「タイトル未定」（竹書房）のオフショットを公開した。
【写真】日向坂メンバー、ミニスカ姿で美脚披露
河田は「今日は皆さんに嬉しいお知らせがあります」「11月11日（火）に竹書房さんから2nd写真集を発売させていただくことになりました！」とコメントし、デンマークで撮影された写真集のオフショットで美しい脚が際立つ姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎ」「長くて綺麗」「可愛すぎる」「待ちきれない」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】日向坂メンバー、ミニスカ姿で美脚披露
◆日向坂46河田陽菜、美しい脚を披露
河田は「今日は皆さんに嬉しいお知らせがあります」「11月11日（火）に竹書房さんから2nd写真集を発売させていただくことになりました！」とコメントし、デンマークで撮影された写真集のオフショットで美しい脚が際立つ姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎ」「長くて綺麗」「可愛すぎる」「待ちきれない」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】