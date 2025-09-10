「Mリーグ」”一気通貫ツアー”今季も開催！ 全会場にMリーガー3人が登場
いよいよ今月15日から開幕する麻雀のトッププロが賞金7000万円をかけて戦う「Mリーグ2025-26」。毎年恒例となっているパブリックビューイング形式の観戦イベント「全国一気通貫ツアー」が、今年も開催されることが分かった。
【写真】「Mリーグ2025-26 全国一気通貫ツアー」スケジュール＆出演者
本イベントは、全国に展開する複合型映画館「ローソン・ユナイテッドシネマ」系列（北海道・宮城・石川・愛媛・福岡・大阪・愛知・長崎・沖縄）にて、「Mリーグ2025-26シーズン」をパブリックビューイング形式で観戦するもの。来年4月からのセミファイナルシリーズ期間中は、関東でも実施予定だ。
今年度の一気通貫ツアーでは、全会場でMリーガー3人が解説に登場する。
「Mリーグ2025-26 全国一気通貫ツアー」はローチケにて10月1日正午より2025年度分（北海道・宮城・石川・愛媛）、12月1日正午より2026年度分（福岡・大阪・愛知・長崎・沖縄）を発売。
