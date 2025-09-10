ヨンア「似てる？」人気モデルとの親密ショットに反響「顔そっくり」「双子みたいで可愛い」
【モデルプレス＝2025/09/10】モデルのヨンアが9日、自身のInstagramを更新。人気モデルとの2ショットに注目が集まっている。
【写真】ヨンア＆山田優「似てる？」仲良し2ショット
ヨンアは「最近のイロイロだよっ」と近況を伝える様々なオフショットを投稿。その中に「似てる？」とキャプションを添えたモデルの山田優との親密ショットも公開。プライベートな空間で、2人で隣に並んで食事をする姿を披露している。
この投稿には「顔そっくり！」「前から似てると思ってた」「双子みたいで可愛い」「美脚美女同士ですね」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆ヨンア「似てる？」山田優との2ショット公開
◆ヨンアの投稿に反響
