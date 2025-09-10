ダイエットYouTuber加藤ひなた、米粉を使った手作りヘルシーお菓子公開「ストイックで尊敬」「真似したい」の声
【モデルプレス＝2025/09/10】YouTubeチャンネル「ひなちゃんねる」で知られるダイエットYouTuberの加藤ひなたが10日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのお菓子を公開した。
【写真】美人ダイエットYouTuber「美味しそう」と話題のヘルシーお菓子
加藤は「おやつにさっきの蜂蜜ソイラテに米粉のベーグル なんつうQOL」とつづり写真を投稿。友人からもらったという皿に盛り付けられた紅茶のベーグルを披露している。
この投稿に、ファンからは「ヘルシーで美味しそう」「レシピ知りたい」「真似したい」「ストイックで尊敬」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
