加護亜依、トレーニングウェア姿が「健康的」「スタイル抜群」 ファン魅了
元モーニング娘。の加護亜依が、10日までにインスタグラムを更新。トレーニングウェア姿を披露し、ファンを喜ばせた。
【写真】加護亜依、“水着姿”がスタイル抜群！ 「ナイス」「美しすぎる」（5枚）
今年2月に37歳を迎えた加護。2012年に第1子、2017年には第2子を出産。SNSでは美しさあふれる近影を度々投稿しており、注目を集めている。
先日は黒と白の水着姿をそれぞれ公開。今回は「朝からトレーニングするのが好き」と、タイトなトレーニングウェア姿を披露。続けて「歪みや詰まり、自分の身体のことをもっと知って 整えて鍛えて治していく。そして全集中で自分と向き合う。ただそれだけで、今日も自分を好きになれるような
そんな気がします」とつづった。ファンからは多数の「いいね！」が寄せられている。
引用：「加護亜依」インスタグラム（@ai.1988kg）
【写真】加護亜依、“水着姿”がスタイル抜群！ 「ナイス」「美しすぎる」（5枚）
今年2月に37歳を迎えた加護。2012年に第1子、2017年には第2子を出産。SNSでは美しさあふれる近影を度々投稿しており、注目を集めている。
先日は黒と白の水着姿をそれぞれ公開。今回は「朝からトレーニングするのが好き」と、タイトなトレーニングウェア姿を披露。続けて「歪みや詰まり、自分の身体のことをもっと知って 整えて鍛えて治していく。そして全集中で自分と向き合う。ただそれだけで、今日も自分を好きになれるような
そんな気がします」とつづった。ファンからは多数の「いいね！」が寄せられている。
引用：「加護亜依」インスタグラム（@ai.1988kg）