マギー、極小の水着で魅了 「美しすぎ」「スタイル最高」「圧巻」と絶賛の声
ファッションモデルのマギーが10日までに自身のインスタグラムを更新。水着姿を披露すると、称賛の声が多数寄せられた。
【写真】マギー、水着姿が「スタイル抜群」「魅力的」 極小の水着も（10枚）
5月に33歳を迎えたマギー。誕生日に投稿した写真では、上品な赤の水着姿を披露。その後も様々な水着姿を公開している。
今回は「I need my tan skin」「この時はまだ焼けてなかった、、好評だからずっと小麦肌で居たい気持ち」と海でのショットを投稿。今までよりも面積の小さい水着を着想しており、ファンからは「美しすぎ」「スタイル最高」「圧巻」などのコメントが集まっている。
引用：「マギー」インスタグラム（@maggymoon）
