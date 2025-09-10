アクアは、面倒な霜取りが不要なファン式冷却方式を採用したチェストタイプのフリーザーを、2025年9月18日（木）に発売します。

ラインナップは、容量241Lの「AQF-F24CR」、198Lの「AQF-F20CR」、165Lの「AQF-F17CR」の3モデル。

記事のポイント 業務での活用のほか、大容量のセカンド冷凍庫としても使えるチェストタイプの冷凍庫。ファン冷却方式なので霜がつきにくく、面倒な霜取りが不要なのがうれしい。

本製品は、ファン式冷却方式を採用しているため、庫内に霜が付かず、霜取りの手間が不要なのが特徴です。ボタンを押すだけで、食材を素早く冷凍できるクイック冷凍機能を搭載。解凍時の旨味の流出を抑えます。

庫内にバスケットを備え、取り外しや左右のスライドもスムーズに行えます。バスケットの両サイドの取手をたたんで底にも置けるので、上下段への移動も簡単です。

バスケットは取り外し可能なため、まとめ買いした食材や通常の冷蔵庫では入りきらない大型食材、ふるさと納税の返礼品や、話題のお取り寄せグルメなどの保存にも最適です。

バスケットをすべて取り外せば、庫内を隅々まで掃除しやすく、清潔に使用できます。

操作パネルのボタン一つで、冷凍・冷蔵の2つのモードに簡単に切り替えが可能。1℃単位で温度調節もできるので、保存したいものに合わせて使い分けができ、冷蔵庫としても使えます。

操作パネルは、扉の上に物を置いても操作がしやすいように正面の右下に配置されています。

上開きの扉は一定の角度で止まるように設計されているので、出し入れがしやすく、便利です。

移動がしやすく、設置時や日常のお掃除に便利な360°回転する4輪キャスターを搭載。前面キャスターはストッパー付きなので、安全に使用できます。

アクア ファン式冷凍庫「AQF-F24CR／F20CR／F17CR」 発売日：2025年9月18日 実売価格：8万8000円〜11万1100円（税込）

