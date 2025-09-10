DOPING PANDA、アルバム『in my mind』よりリード曲「utopia」MV公開「新章へ突入します」
DOPING PANDAが本日9月10日、再結成後2枚目となるフルアルバム『in my mind』をリリースした。これに伴ってリード曲「utopia」のミュージックビデオが公開となっている。
ミュージックビデオは＜mugendai THE CARNIVAL 2025＞を敢行中のメンバーを追ったドキュメンタリー風の映像が見どころ。今のDOPING PANDAの空気感が凝縮された仕上がりだ。
アルバム『in my mind』には先行配信を重ねていた楽曲と、新曲7曲を含む全10曲を収録。CDはECサイト“ROCKET-EXPRESS”とライブ会場限定販売となる。なお、アルバムリリースに際し、フロントマンのYutaka Furukawaからコメントも到着した。
「全曲日本詞
解散から再結成までを繋ぎ合わせるように言葉を紡ぎました
そして音はもっと深い方へ
紛うことのない最高傑作です
再結成から4年
DOPING PANDAはこの作品から新章へ突入します」
──Yutaka Furukawa
■アルバム『in my mind』
2025年9月10日(水) 発売
CD購入リンク：https://www.rocket-exp.com/dopingpanda
配信リンク：https://dopingpanda.lnk.to/in_my_mind
【CD】SLRL-10151(TGCS-13707) 3,500円(+税)
※デジパック
▼CD収録曲
01 2043
02 utopia
03 Darlin’ I love you
04 escape
05 starlight you up
06 the compozaz
07 remnant
08 I wander
09 you were just watchin’ me
10 in my mind
●特典
・DOPAMANIA CLUB会員特典：直筆サイン入りアナザージャケット
・DOPAMANIA CLUB会員限定バンドルセット：Acoustic ver.収録CD(3曲入り) / 直筆サイン入りアナザージャケット￥5,500(税込)
・一般特典：7インチサイズジャケット
・一般バンドルセット：メンバーアクリルスタンドセット/7インチサイズジャケット ￥6,000(税込)
・会場販売特典：Yellow Funk Agency ロゴマグネットシート
■全国ツアー＜mugendai THE CARNIVAL 2025＞
07月20日(日) 神奈川・F.A.D YOKOHAMA
open17:00 / start17:30
※対バン：ASPARAGUS
07月21日(月/祝) 栃木・宇都宮HEAVEN’S ROCK VJ-2
open16:30 / start17:00
07月26日(土) 京都・磔磔
open17:00 / start17:30
07月27日(日) 石川・金沢vanvan V4
open16:30 / start17:00
09月15日(月/祝) 北海道・札幌cube garden
open15:30 / start16:00
※サブタイトル：GIG for in my mind
09月27日(土) 福岡・福岡DRUM Be-1
open17:00 / start17:30
※サブタイトル：GIG for in my mind
09月28日(日) 山口・周南LIVE rise
open16:30 / start17:00
※対バン：フルカワユタカ(バンドセット)
※サブタイトル：and I’m a ROCKSTAR
10月11日(土) 静岡・静岡UMBER
open17:00 / start17:30
※サブタイトル：GIG for in my mind
10月12日(日) 福島・郡山HIPSHOT JAPAN
open15:30 / start16:00
※サブタイトル：GIG for in my mind
10月19日(日) 大阪・UMEDA CLUB QUATTRO
open16:15 / start17:00
※サブタイトル：GIG for in my mind
11月16日(日) 東京・Zepp Shinjuku
open17:00 / start18:00
※対バン：ACIDMAN
※サブタイトル：RE answer
▼チケット
通常：5,500円(税込+1Drink代別)
オールスタンディング U-18：3,000円(税込＋1Drink代別)
※18歳以下対象、当日身分証確認有
受付URL：https://eplus.jp/dopingpanda/
（問）Yellow Funk Agency：yfa@dopingpanda.com
