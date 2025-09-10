えなこの酒豪伝説「収録でテキーラ20杯」 意外な”飲み仲間”も告白
ABEMAのドキュメントバラエティ番組の新シリーズ『愛のハイエナ season4』#11が9日夜に放送された。#11では、スタジオゲストとして、元フィギュアスケート選手でタレントとの浅田舞と、コスプレイヤーのえなこが登場した。
【写真】まるでAI作成!? えなこの美しすぎるコスプレショット
#11では、“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか？”を検証するため、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する看板企画「山本裕典、ホストになる。」の最新シリーズ「山本裕典、ホストになる。一触即発の店舗改革編」第6弾を放送した。
スタジオではえなこが「お酒めちゃくちゃ強くて、お酒を飲む番組で（収録中に）テキーラ20杯飲んだ」と酒豪ぶりを明かした。えなこは、意外な“飲み仲間”を告白。「誰と飲むの？」ときかれたえなこは、「オズワルドの伊藤さん」「スナックに連れて行ってくれる」「結構相性がいい」と回答。さらに「周りがどんどん終わっていく。友達の潰れた写真を撮って“みんながお酒で失敗してるフォルダ”を作ってます」と明かした。
また、収録の前日に台湾でコスプレイベントに参加してきたというえなこのコスプレ写真にさらば青春の光・森田が「AIが作ったやつやろ」と思わずツッコミを入れる場面も。コスプレをしたえなこを大勢のファンが取り囲み、一心にカメラを向ける人たちのイベント風景に、MC陣は「全員えなこファンってこと！？」「めっちゃ金もうけできるやん」と驚がく。「私もイベントに参加してる（側）なので、無料で撮れます」と説明したえなこに、森田は「金儲け知らんの？ 俺マネジメントしたろか？」とコメントし、笑いを誘っていた。
『愛のハイエナ season4』#11はABEMAにて1週間無料配信中。
