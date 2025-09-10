2026年1月から放送されるTVアニメ『透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜』のオープニング主題歌に阿部真央の新曲「Ding-dong」、エンディング主題歌に石原夏織の新曲「星眼鏡」が決定した。

TVアニメ『透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜』は、目に見えない紳士な透明男の透乃眼(とうのめ)あきらと、目の見えないおっとりとした人間女性の夜香(やこう)しずかの2人が惹かれ合う、ほっこりでじれキュンなラブコメディ。

「Ding-dong」は阿部真央が原作をもとに書き下ろした楽曲で、「原作を読んだ時の感動とあたたかさを少しでも音に落とし込めるよう、心を込めて書き上げました」と阿部真央本人のコメントにもあるように、伸びやかでゆったりとした楽曲に仕上がっている。

「星眼鏡」は作詞を児玉雨子氏、作曲・編曲を佐藤純一氏（fhána）が手掛けている。

本日公開された第1弾PVで、楽曲の一部が先行公開されている。





◆ ◆ ◆

◼︎阿部真央 コメント

TV アニメ『透明男と⼈間⼥〜そのうち夫婦になるふたり〜』オープニング主題歌を務めさせて頂きます！

“皆がそれぞれのそのままを受け入れ、愛し合えることの素晴らしさ” 。

それが美しく、愛らしく、時にコミカルに描かれている本作が本当に大好きです。

また現代に生きる者として、それはとても大切なことであると感じています。

原作を読んだ時の感動とあたたかさを少しでも音に落とし込めるよう、心を込めて書き上げました。

阿部真央の楽曲も、本作を彩る一つとなれますように！

◼︎石原夏織 コメント

『透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜』のED主題歌を担当させていただけることになりました！

個性豊かで温かいストーリー、そして心がキュンキュンしてトキメキが止まらない作品です！

ED主題歌も透乃眼と夜香たちキャラクターをイメージして制作しましたのでぜひ放送を楽しみにしててください♡

◆ ◆ ◆ TVアニメ『透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜』

▼キャスト

透乃眼あきら：阿座上洋平

夜香しずか：貫井柚佳

写螺子ルナ：杉山里穂

鬼木羅だいち：福西勝也 ▼インフォメーション

公式サイト：http://tomeiotoko-ningenonna.com

公式X：https://x.com/tomeiotoko

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@tomeiotoko_animz 原作情報

「透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜」岩飛猫（双葉社）

コミックス最新7巻発売中

◼︎阿部真央 リリース情報

Digital Single「ストーカーの唄〜3丁目､貴方の家〜 - From THE FIRST TAKE」

配信リンク：https://abemao.lnk.to/stalker_TFT Digital Single「貴方の恋人になりたいのです - From THE FIRST TAKE」

配信リンク：https://abemao.lnk.to/anakoi_TFT

◼︎阿部真央 ライブ情報

＜阿部真央 ホールツアー2025 - On My Way Home -＞

2025年10月11日(土) 大阪・オリックス劇場

2025年10月13日(月・祝) 福岡・福岡市民ホール中ホール ※SOLD OUT

2025年10月18日(土) 北海道・共済ホール

2025年10月26日(日) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館ビレッジホール

2025年11月3日(月祝) 東京・LINE CUBE SHIBUYA ※SOLD OUT ＜阿部真央 アコースティックツアー2025 - On Your Way Home -＞

2025年11月22日（土） 広島・BLUE LIVE 広島

2025年11月24日（月・祝） 兵庫・神戸朝日ホール

2025年11月28日（金） 宮城・仙台darwin

2025年11月30日（日） 新潟・新潟LOTS

2025年12月3日（水） 大分・DRUM Be-0

2025年12月4日（木） 大分・DRUM Be-0

2025年12月6日（土） 熊本・B.9 V1

2025年12月19日（金） 東京・草月ホール