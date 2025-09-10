売り切れ前に【3COINS】へ走れーッ！ 40・50代が頼れる♡「再入荷美容グッズ」

シンプルで使いやすいだけじゃない！【3COINS（スリーコインズ）】の美容アイテムは、プチプラながら大人女性も頼れる実力派が勢揃い。今回は人気ゆえに再入荷した、ブラシやコーム、ネイルジェルをご紹介します。このタイミングを逃さないで！

コスパ優秀な頭皮ケアアイテム！

【3COINS】「フィットヘアブラシ ／ and us」\550（税込）

こちらのブラシは、シンプルな見た目と使いやすさが魅力。頭の形にフィットする柔らかいカーブが、髪を無理なくとかしながら心地良く頭皮にアプローチしてくれます。公式HPによると「ドライヤーの風が通りやすく、スタイリングの仕上がりが早くなります」とのことで、忙しい朝にも頼れそうです。

持ち歩きたくなる上質感

【3COINS】「メタルコーム ／ and us」\2,200（税込）

輝きが美しく、髪への摩擦を抑えながら静電気をカットしてくれる優秀コーム。髪の広がりをおさえて、ツヤ感のある仕上がりを目指せます。持ち歩きしやすく、多忙な大人女性にとってもうれしいアイテムです。

まるで夏の夜空！ 遊び心を指先に

【3COINS】「マグネットスティックネイルジェル ／ and us」\330（税込）

ネイル初心者でも使いやすい、スティックタイプのネイルジェル。ネイビーカラーは落ち着きの中に華やかさがあり、大人の指先を上品に演出します。マグネットで生まれる奥行きのある輝きは、角度によって表情が変わるので、見るたびに違った魅力を感じられそうです。

ナチュラルカラーでオフィスでも好印象

「カラースティックネイルジェル ／ and us」は、公式HPいわく「ヒアルロン酸配合で爪をケアしながらジェルネイルを楽しめます」とのこと。なかでもベージュカラーは、指先を自然にトーンアップしながら肌なじみも良いのが魅力。デイリーからオフィス、フォーマルなシーンでも浮きにくく、1本持っておきたいカラーです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里