負けても負けても走り続け、「負け組の星」と呼ばれて大フィーバーとなったハルウララの死を、現役時代に管理した高知競馬の宗石大調教師（７４）が１０日、悼んだ。０４年８月３日のレースを最後に１１３戦０勝で引退した同馬は、余生を過ごしていた千葉・御宿町のマーサファームで９日午前２時２０分、疝痛（せんつう）のため、２９歳で息を引き取った。

「あの馬は幸運な馬でしたわね」。ハルウララは、余生を見守る趣旨に賛同した支援団体「春うららの会」会員の会費を預託料に、ファンに支えられ、太平洋に面する房総半島ののどかな牧場で過ごしていた。

９８年１１月のデビューから現役引退までハルウララを管理した宗石調教師は「一回も会いに行ってなかったから、今年引退したら一回会いに行こうと思っとったんです。残念ですわ」と明かした。高知競馬の元１０００勝ジョッキーで、調教師として５２１勝を挙げる宗石師は、年度末の来年３月の定年引退を待たず、管理馬の新たな預託先を探すなど引退準備を進めているさなかの悲報だった。

「今の競馬があるのは、ハルウララがいたからかもしれないですね」。高知競馬は０２年度末、累積赤字８８億円を抱え、県と市が負債を負う代わりに、新たな赤字を出さないことが存続の条件とされ、０３年度を迎えていた。「みんな苦しかったんでね。僕ら、あしたのご飯代もなかった」

そんななかの０３年６月、８８連敗中だったハルウララの存在が全国メディアで取り上げられ、状況は激変。４２０キロ前後の小柄な牝馬が走るたび、フィーバーは加速し、武豊とのコンビが決まった０４年３月２２日の１０６戦目は、馬券が全国発売され、応援ツアーまで組まれた。宗石師は「ほかの馬じゃない。みんなハルウララを見に来る。出走しないわけにいかないから心労はきつかったですわ」と振り返った。

小さな競馬場に１万３０００人が殺到し、初の入場制限をかけた当日は、ブービーの１０着に敗れた出走レースだけで売り上げは５億円超え。ウララ出走時でさえ、７０００万円台だった一日総売り上げは約８億６９００万円で、０３年度の収支は１２年ぶり黒字の約９２００万円を計上し、廃止の危機を免れた。「当時、ハルウララがいたから今の高知競馬があると副知事さんにも言われました」。その後、０９年度にナイター導入、インターネット投票の普及と合わせ、高知競馬は復活した。

どん底から隆盛にいたる激動の時代のまっただ中を過ごした宗石師は、希代のアイドルホースについて、「口では表せられないですね。こういった経験をした調教師は私ぐらいだと思う。有名になって、でも、いいことばかりでもなかったけど、僕自身、無事に引退を迎えられるのは、ハルウララの貢献があったからと思っとるから」と、高知競馬を救った最も有名な未勝利馬への感謝を口にした。

◇疝痛 馬の腹痛の総称。