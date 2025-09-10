幼なじみのことは譲れない！ 彼女に想いを寄せる王子様系女子に覚悟を告げる／みことちゃんは嫌われたくない！3
『みことちゃんは嫌われたくない！3』（Pt/KADOKAWA）第3回【全8回】
容姿端麗でスタイル抜群のみことは、幼なじみ・たかせのことが大好き。しかし、自己肯定感の低さから、たかせに想いを伝えられない。たかせ自身も中学時代のしがらみから、みことに素直な想いを伝えられないでいた。そんな二人は夏休みを目前に少しずつ距離を縮めていく。しかし、順調な二人をかき乱すように、中学時代のみことをよく知る優等生女子が登場！ 彼女は校内でも人気の王子様風イケメンだが、周囲の評価と異なり、素の彼女は…!? ハラハラドキドキの大事件が次から次へと勃発！ SNSで話題沸騰の『みことちゃんは嫌われたくない！3』で、キラキラしていない二人のいびつな青春をお楽しみください！
