K-POP人気グループ「RIIZE」の公式キャラがフードやデザートに！ テーマカフェ「RIIZE PARK CAFE」が東京・愛知・大阪でオープン
韓国の人気ボーイズグループ「RIIZE」の全国アリーナツアー『2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN JAPAN』を記念し、「RIIZE」の公式キャラクター「WE LITTLE RIIZE」をテーマにしたカフェ「RIIZE PARK CAFE」の開催が決定。2025年9月11日〜東京にて、9月19日〜愛知と大阪にて、期間限定でオープンする。
※すべて価格は税込み
デビュー曲でミリオンセラー達成！ 勢い抜群のボーイズグループ
「RIIZE」はSMエンターテインメントから2023年9月4日にデビューしたボーイズグループ。メンバーはショウタロウ、ウンソク、ソンチャン、ウォンビン、ソヒ、アントンの6人。グループ名は「成長する」を意味する「Rise」と「実現する」を意味する「Realize」を組み合わせたもので、「共に成長し、夢を実現していくチーム」という意味が込められている。
デビューシングルアルバム『Get A Guitar』は発売から1週間でミリオンセラーを達成。公式Instagramアカウントは、開設からわずか4日でフォロワー100万人を突破し、これはK-POPグループの最短記録だという。アメリカの有名音楽専門メディア『ビルボード』が発表した「2024年上半期最高のK-POPソング20」に、楽曲『Impossible』が選ばれるなど、海外からも注目され、高いパフォーマンス力と個性的な音楽で多くのファンを魅了、これからの活躍が期待されるグループだ。
メンバーが描いた公式キャラたちが、可愛いフード＆ドリンクに
「WE LITTLE RIIZE」は、メンバーが描いたスケッチをもとに誕生した「RIIZE」の公式キャラクター。ショウタロウの「RIZUKO」、ウンソクの「SONGYONGDOLI」、ソンチャンの「URAKBAM」、ウォンビンの「TONYANGDEOK」、ソヒの「DDOLBYEONG」、アントンの「MEONGRYONGIE」など、それぞれの個性を生かしたデザインとネーミングで構成されている。
「RIIZE PARK CAFE」の店内は、2025年4月にソウルで開催され、大人気を博したポップアップストア「WE LITTLE RIIZE @RIIZE PARK」をイメージした空間に。メニューは、「WE LITTLE RIIZE」のキャラクターたちをモチーフにしたフードやデザートなど、思わず写真撮影をしたくなるような、キュートでフォトジェニックなラインナップ。
さらに特典として、フードまたはデザートメニューを注文すると、注文メニューのメンバーの「オリジナルメッセージカード（全6種）」が1品につき1枚もらえる。ドリンクメニューを注文すると、「オリジナル紙コースター（全6種）」がランダムで1枚もらえる。メニューを見ていこう。
ハンバーガー_RIZUKO 2290円
RIZUKOをイメージしたテリヤキバーガー。テリヤキソースにわさびマヨネーズをプラスした、和風テイストのバーガー。
パンケーキ_SONGYONGDOLI 2290円
SONGYONGDOLIをイメージしたパンケーキ。フルーツやアイスをトッピング。
クレープ_URAKBAM 2290円
URAKBAMをイメージしたクレープ。あんこやキャラメルアイスをトッピングし、ベリー風味のヨーグルトソースをかけた。
オムライス_TONYANGDEOK 2290円
TONYANGDEOKをイメージしたオムライス。ホワイトソースとカラフルな野菜がオン！
パフェ_DDOLBYEONG 2290円
DDOLBYEONGをイメージしたパフェ。ラムネ風味のゼリーや白桃が入ってカラフルに。
ホワイトカレー_MEONGRYONGIE 2290円
MEONGRYONGIEをイメージしたホワイトカレー。カラフルな野菜をトッピングしたマイルドなカレー。
メリーゴーランドシェイク 1390円
ほんのりストロベリー風味のシェイク。
バブルソーダ 1090円
さっぱりした桃風味のブルーハワイソーダ。※テイクアウト可能。
オレンジドリンク 1090円
RIIZEカラーのオレンジドリンク。※テイクアウト可能。その場合ストローチャームは購入対象外。
さらに、メリーゴーランドシェイク、バブルソーダ、オレンジドリンクを注文すると、ランダムストローチャーム（全6種）が1メニューにつき1点購入可能となる。
ファン必見！ グッズにはメンバーの撮り下ろしカットも
また、メンバー自筆のイラストや、「RIIZE PARK CAFE」限定の撮り下ろしカットを使用したオリジナルグッズも多数登場する。
トートバッグ 2200円
スライドポーチ＆ステッカーセット 1650円
袋入りキャンディーキーホルダー（全6種） 1210円
ランダム自筆アクリルキーホルダー（全6種） 880円
ランダムぷにぷに缶バッジ（全6種） 880円
ランダムスクエア缶バッジ（全6種） 660円
ステッカーセット 880円
事前予約（1名あたり税込み825円）を利用し、メニューを注文すると「オリジナルフォトカード（全6種）」がランダムで1枚もらえる特典も。予約は公式サイトから。
「RIIZE PARK CAFE」
東京/原宿
期間：2025年9月11日〜11月3日
場所：BOX cafe&space キュープラザ原宿店
愛知/名古屋
期間：2025年9月19日〜11月3日
場所：BOX cafe&space グローバルゲート名古屋1号店
大阪/梅田
期間：2025年9月19日〜11月3日
場所：BOX cafe&space ＫＩＴＴＥ OSAKA 1号店