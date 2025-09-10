紅蘭、アメリカ旅行でプール満喫 “変形ビキニ”ショットに反響「スタイル良すぎ」「キレイなボディライン」「ほんとに憧れです」
俳優・草刈正雄（73）の長女でタレントの紅蘭（36）が9日、自身のインスタグラムを更新し、「Hi!!NC My first time here!!」と米・ノースカロライナ州グリーンズボロを初訪問したことを報告。美ボディまぶしい“変形ビキニ”姿でプールを楽しむ様子など、旅での様子を写真でシェアした。
紅蘭は、長女（6）と水遊びを楽しむ親子2ショットなど、複数枚の写真をアップ。「素敵な家族に逢えて大自然に癒されて美味しいワインに出会えて最高!!」とつづり、初めての地を満喫した様子だ。
ファンからは「素敵」「楽しそう」「大自然とプールで癒されたようで良かったです」との声が寄せられたほか、抜群のプロポーション際立つ紅蘭の水着ショットには「キレイなボディライン」「ホンマに綺麗」「あまりもの美しさにうっとり」「可愛いままでセクシーが維持されてるのが凄い」「スタイル良すぎ」「ナイスバディ」「めちゃくちゃきれいで、ほんとに憧れです」などと称賛コメントの数々が届けられている。
【写真】「キレイなボディライン」「ほんとに憧れです」“変形ビキニ”姿でプールを楽しむ紅蘭
