９月９日（現地時間）、森保一監督率いるサッカー日本代表は、敵地でアメリカ代表と対戦し、２−０と力なく敗れている。３日前のメキシコ戦からメンバー総入れ替えで底上げを図ったが、空回り。前後半で３バックから４バックへと布陣を変化させたが、ちぐはぐさが目立った。来年の北中米ワールドカップに向け、不安だけが増幅したと言える。

なぜ森保ジャパンはノッキングしたのか？



結論から言えば、もともとの人選と仕組みからズレているのだから、うまくいかないほうが必然なのである。



ポジションに慣れていない守備陣が崩されピンチを招いた日本代表 photo by Kazuhito Yamada/Kaz Photography



３バックか、４バックか―――それはこれまで俎上にのぼってきたし、筆者も３ウイングバックを使った３バックには強硬に反対してきた。ただし、それは３バックと４バックの優劣で論じていたのではない。それぞれのシステムに長所、短所はあるし、重要なのは"選手ありき"という考え方だった。

その点、日本はウイングバックに人材がいない。三笘薫も、中村敬斗も、堂安律も、伊東純也も、誰も所属クラブでウイングバックをやっていないのである。そんな彼らを選出し、ウイングバックを命ずる。そこから道理を外れていたし、適材適所の論理の逆で、"ヘンテコな発明"だった。それでもアジアレベルだったら攻め続け、粗が出なかったが......。

アメリカ戦で左ウイングバックに入った前田大然は気の毒だった。スコットランドリーグ得点王は守備の距離感に戸惑い、自陣でのボールキープはさまにならず、ヘディングでも競り負けた。先制点を奪われたシーンは長友佑都とのコンビが悪く、マークを失っていた。攻撃では逆サイドからのクロスに飛び込み、１対１ではスピードで縦の怖さを見せたが、怖さは半減だ。

また、森保監督は左センターバックに長友を抜擢したが、何が狙いだったのか。

Ｅ−１選手権後のＪリーグでは長友のパフォーマンスは上がっていたが、それはあくまで右サイドバックとして、だった。前田の高さの不足を補えず、左利きでもないために幅も取れず、彼に何を期待したのかは謎である。もしや、本気でキャプテンシーを求めたのか。望月ヘンリー海輝へのアーリークロスはすばらしかったが、守備面で前に出るパワーはなく、３バックを停滞させていた。

【４人とも「本職」ではない４バックに】

そして後半、森保監督は４バックへと変更を加えたが、これも噛み合っていない。

まず、望月が右ウイングバックから右サイドバックに入ったが、彼は所属するFC町田ゼルビアでもウイングバックとしてプレーしているだけに、前半のほうが"らしさ"を見せていた。いわゆる適材適所だろう。技術レベルは雑だが、パワー、スピード、高さを武器に、前田へ送ったクロスなどは可能性を感じさせている。

だが、サイドバックとしては不慣れだった。前半の先制点のシーンでも、１対１で無残なまでに逆を取られて、余裕のあるクロスを上げられていた。その後も彼のディフェンス時の距離感は悪く、相手に自由を与えたことで狙い撃ちにされていた。サイドバックはビルドアップの出口となる必要があるが、そこで技術的な問題で詰まりを起こし、シャドーからサイドアタッカーになった伊東純也は"死に駒"となり、右サイドの攻撃が消えた。

そしてセンターバックのふたり、荒木隼人と関根大輝も、ふだんは３バックの一角を務めており、４バックのセンターバックではない。２失点目の守備は典型で、ふたりとも３人で守るようなスペース管理で裏に入られていた。失点そのものはクリスチャン・プリシッチを簡単に振り向かせ、バックラインの前のスペースを自由に運ばれた佐野海舟の責任が重いが、ふたりもなす術がなかった。

左サイドバックに入った瀬古歩夢は、ディフェンスの役割は果たしていたと言える。アレックス・フリーマンの突破にも冷静だったし、簡単に縦にも中にも行かせず、左サイドからの瓦解を止めた。もし守りきる展開を考えるのだったら、悪くはない選択だった。ただ、リードを許した状況で攻撃に転じた時、左足で質の高いボールの供給はできず、まるで攻撃の幅を広げられなかった。

「中央で数的優位をつくれたし、守備を整備したらプレッシャーもかけられる」

森保監督は４バック変更後をそう振り返っていたが、的が外れている。中盤で優位をつくれたのは、ひとえに交代で入った鎌田大地がボールを握って展開できたからだろう。プレッシングが整備できたとしても、３バックであれ、４バックであれ、真の強豪には通じない。メキシコにさえ15分で対応されていた。そこからの勝負になるはずだ。

有力な選手たちを適材適所で（少なくともクラブで力を発揮しているところで）用い、最高のコンビを組ませることが急務だろう。人選や仕組みからおかしかったら、チームが機能するはずはない。代表チームは監督の"力作"を鑑賞する場所ではないのだ。

〈弱小国を相手に、有力な選手がどうにか戦術をやりくりしてきた〉

それがこれまでの森保ジャパンの不都合な真実だろう。何度も書いてきたことだが、アジアレベルでは晒されなかっただけである。来年のワールドカップに向けて、不安は募る。