北京でCIFTISグローバルサービス貿易サミット
2025年9月10日 18時20分
新華社通信
１０日、ＣＩＦＴＩＳグローバルサービス貿易サミットの会場。（北京＝新華社記者／李鑫）
【新華社北京9月10日】中国北京市で10日、「2025年中国国際サービス貿易交易会（CIFTIS）」が開幕し、「グローバルサービス貿易サミット」が行われた。１０日、ＣＩＦＴＩＳグローバルサービス貿易サミットの会場。（北京＝新華社記者／李欣）１０日、ＣＩＦＴＩＳグローバルサービス貿易サミットの会場。（北京＝新華社記者／陳曄華）１０日、ＣＩＦＴＩＳグローバルサービス貿易サミットの会場。（北京＝新華社記者／李欣）１０日、ＣＩＦＴＩＳグローバルサービス貿易サミットの会場。（北京＝新華社記者／李欣）１０日、ＣＩＦＴＩＳグローバルサービス貿易サミットの会場。（北京＝新華社記者／陳曄華）１０日、ＣＩＦＴＩＳグローバルサービス貿易サミットの会場。（北京＝新華社記者／陳曄華）１０日、ＣＩＦＴＩＳグローバルサービス貿易サミットの会場。（北京＝新華社記者／陳曄華）１０日、ＣＩＦＴＩＳグローバルサービス貿易サミットの会場。（北京＝新華社記者／陳曄華）１０日、ＣＩＦＴＩＳグローバルサービス貿易サミットの会場。（北京＝新華社記者／李欣）