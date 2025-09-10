プロ野球のファームは10日、イースタン、ウエスタン両リーグでナイターを含めて計7試合が行われた。

ロッテは楽天戦（ロッテ浦和）に延長10回、9―8で逆転サヨナラ勝ち。延長10回に4点を勝ち越されるも、その裏に3点を返し、最後は2死一、三塁で途中出場の育成選手・マーティンがサヨナラの2点二塁打を放った。石川慎が7回の1号3ランなど2安打。先発・吉川は2回3安打2奪三振1失点。ロッテ先発・滝中は6回5安打1失点。ドラフト5位・吉納（早大）が2安打3打点、育成選手の平良が2安打2打点。

巨人はオイシックス戦（ジャイアンツタウン）に4―2で逆転勝ち。先発・グリフィンは3回1安打3奪三振無失点で、4番手・バルドナードが1回無安打無失点で3勝目（2セーブ）を挙げた。ドラフト2位・浦田（九産大）が2安打1打点。オイシックス先発・三上は1/3回をで、2番手・薮田が6回1/3を8安打1失点。打線は4安打に終わった。

西武は日本ハム戦（カーミニークフィールド）に2―0で完封勝利。先発・上田が7回5安打無失点の好投で6勝目（3敗）を挙げた。ドラフト1位・斎藤（金沢）、仲三河が1安打1打点。日本ハム先発の育成選手・中山は4回無安打6奪三振で無失点。

ソフトバンクは中日戦（ナゴヤ）に2―1。先発・東浜が6回1/3を3安打1失点で、3番手・伊藤が1回無安打3奪三振無失点で3勝目（6敗1セーブ）。ダウンズ、イヒネが2安打を放った。今季限りでの現役引退を発表した中日先発・岡田は5回5安打1失点。尾田が2安打。