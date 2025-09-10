レースクイーン（レースアンバサダー）や格闘技のラウンドガールなどで活躍するモデル水神きき（27）が10日、自身のインスタグラムを更新。格闘技シュートボクシングを盛り上げる「シュートガールズ」メンバーでの撮影ショットを投稿した。

「シュートのYouTubeでみんなになぜかビックリされた水着」と紹介し、肌色ひもビキニ姿を披露。「ヌーディーカラーはヘルシーで上品だと思ったんだけど これは上品ですよね？」と問いかけた。

さらに「ちなみに私はまだ海に行く希望を捨ててないですので一生夏は続きますよ〜」と夏の思い出づくりは継続中。「ちなみに個人YouTubeするとしたらどんなのがみたい？？」と意見も求めた。

また、別の投稿では北欧のライフスタイル体験施設「メッツァビレッジ」（埼玉県）を訪れた動画をアップ。デコルテを大胆に露出したトップス、ショートパンツ、タイツ、ショートブーツの黒コーデファッションで「夏とは思えないくらい涼しかった 雨降ってたのもあるけど、完全に避暑地だったね」とつづった。

ファンやフォロワーからも「異次元のかわいさ」「カッコ良き」「へそピかわいい」「スタイル抜群」「足、綺麗」「最高セクシー」などのコメントが寄せられた。

水神は東京都出身。格闘技の「K−1ガールズ」やシュートボクシングの「シュートガールズ」、カーレースのレースアンバサダーなどを務め、盛り上げの様子やプライベートショットなどをSNSで発信している。趣味はサウナ、旅行、大型バイク。特技はチアリーディング。身長170センチ。