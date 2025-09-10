かまいたち山内、白ギャルな“ガチ女装”SHOTに絶賛の声「凄い!!」「可愛すぎてびっくり」

9月9日、かまいたち・山内健司がInstagramを更新した。

【写真】“過去1綺麗”な女装SHOTを公開

山内は、自身のInstagramアカウントにて、「先日かまいガチで白ギャルになった」「過去1綺麗になれた」と切り出すと、番組の企画で披露した、ロングヘアのウィッグをかぶってメイクを施した“ガチ女装”の写真を公開。

そして、「えらいもんでアタック西本との写メは何枚か撮ったけど、やっぱり自分の写りを優先して写真選びました」「またこの企画やりたいですな」と手応えのある様子で綴った。

また、「そんな私のTシャツは、OLD STUSSYの総柄」ともコメントすると、Tシャツを着用した素の姿の写真も掲載していた。

この投稿に対し、ファンからは、「まじ可愛すぎてびっくり」「女装のポテンシャル高い」「凄い!!素晴らしい」「普通に可愛くて嫉妬」「キュンキュンです！！」「第二弾待ってます」などの反響が寄せられている。

山内は、濱家隆一とのお笑いコンビ・かまいたちとして、さまざまな番組で活躍。私生活では2人の息子を持つ父で、SNSでは家族とのプライベートに関する発信もたびたび行っている。