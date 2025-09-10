

「タワー館 グランドクラブフロア ツイン クリスマスルーム」

ホテルニューグランドは、12月1日〜12月25日に利用できる、クリスマス限定宿泊プラン「Christmas Stay 2025〜Brilliant Holiday〜」を販売する。

パティシエ特製のクリスマスケーキとシャンパンとともに、大切な人と過ごすひとときが“明るく輝きに満ちた特別な一日”となるよう願いを込めた宿泊プラン。好みで選べる部屋からは、昼は横浜港の海と空、夜は宝石のように輝く夜景など、刻々と変化する“横浜時間”を堪能できる。1日3室限定で、特別仕様のクリスマスルームやスペシャルディナー付きプランも用意した。街中の煌めきが増すこの季節にぴったりの、ときめきに満ちた夢のような時間を大切な方と一緒に、ごゆっくりと過ごしてほしいという。

［宿泊プラン概要］

期間：12月1日（月）〜12月25日（木）

宿泊料金 ：

2名1室1人料金（朝食付き）：2万7900円〜

2名1室1人料金（夕・朝食付き）：4万900円〜

（すべて税サ込）

問合せ：宿泊予約 045−681−1841（代表）9:00〜19:00

ホテルニューグランド＝https://www.hotel-newgrand.co.jp