スタンレー ブラック・アンド・デッカーは、ツールブランド「DEWALT（デウォルト）」から、従来比42％静音化（同社製品（DCF850）比。4×4パイン材に75mm木ネジ使用時）とコンパクト設計を実現した「18V XR ブラシレス・サイレントインパクトドライバー」を、9月中旬からプロショップ、ホームセンター、オンラインショップなどで発売する。

インパクトドライバーはプロから一般ユーザーまで幅広く使われる、パワフルなネジ締めが可能な電動工具。同製品は、締め付け時の打撃音がソフトな油圧式のインパクト機構を採用し、約42％静音化を実現、騒音が気になる住宅街やオフィスなどでの使用にも適している。また、狭い場所でも扱いやすい同クラス業界最短水準の101mmのコンパクトヘッド、静音タイプ（油圧式）の18Vインパクトドライバーとして業界最高水準のトルク（56N・m）を実現している。



「18V XR ブラシレス・サイレントインパクトドライバー」

さらに、20分連続点灯するスポットライト機能を兼ねる高照度のLEDライト9灯を搭載するほか、業界初のパウチ型セルを採用した軽量コンパクト・高出力・長寿命の「パワースタックコンパクトバッテリー」を採用している。ツールボックス「TSTAK」シリーズと連結可能なキットボックスなどが付属している。

［小売価格］9万2400円（税込）（充電器、バッテリー2個付属）

［発売日］9月中旬

スタンレー ブラック・アンド・デッカー＝https://asia.blackanddecker.global